Орбан благодарит Азербайджан и Турцию за газ и мир

Будапешт впервые принял неформальный саммит ОТГ. О чем говорили главы стран-участниц Организации тюркских государств и за что премьер Венгрии поблагодарил Азербайджан и Турцию?

Накануне в Будапеште состоялся неформальный саммит глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Саммит впервые проходил в столице Венгрии, которая все еще не полноценный член ОТГ, а, наряду с Туркменистаном, страна-наблюдатель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем вступительном слове отметил важность саммита. Отношения с участниками Организации тюркских государств за последние 7 лет приобрели большое значение для Будапешта, сказал он, заметив, что дружба между странами-членами и наблюдателями в ОТГ очень важна.

Венгерский премьер не мог не коснуться, наверное, самой важной на сегодняшний день темы - украинского конфликта. Ведь его страна и он сам сделали многое, чтобы запустить мирный процесс. Так, в начале июля прошлого года Орбан в рамках челночной дипломатии посетил Украину, Россию, Китай и США, призвав начать переговоры о мире. За счет кооперации с ОТГ Венгрии отчасти удалось преодолеть последствия конфликта, сказал он, особо отметив роль Турции.

"Я поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он взял на себя миссию мира между Россией и Украиной"

- Орбан

Венгерский премьер также остановился на теме энергетики. Конфликт на Украине вызвал энергетический кризис в Европе, а отказ Украины продлить транзит газа из России нанес урон Венгрии, но ее выручили поставки по "Турецкому потоку", подчеркнул Орбан.

"Украинцы перекрыли систему трубопроводов из России в Венгрию. Это могло бы поставить Венгрию в невозможную и даже трагическую ситуацию, если бы мы не наладили тесное сотрудничество в предыдущие годы", - сказал премьер Венгрии, обращаясь к Эрдогану.

Орбан выразил свою признательность и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку энергобезопасности Венгрии:

"Я хочу выразить искреннюю благодарность президенту Алиеву, потому что в прошлом году из Азербайджана в Венгрию был транспортирован первый газ. Это открыло новые возможности для работы крупных венгерских энергетических компаний в нашем нефтегазовом секторе".

Алиев поблагодарил Орбана и напомнил, что это его шестой визит в Венгрию, которую Азербайджан считает стратегическим и надежным партерном. В описании перспектив ОТГ азербайджанский лидер сделал акцент на инвестициях и движении капитала между странами организации. Азербайджан вложил более $20 млрд в государства - члены организации, заметил он, выразив надежду на то, что в текущем году заработает Тюркский инвестиционный фонд.

Помимо прямых иностранных инвестиций, Азербайджан вносит вклад в ОТГ как логистический хаб. "Несмотря на отсутствие выхода к открытым морям, Азербайджан стал одним из ключевых логистических центров, через которые проходят значительные объемы грузоперевозок из Турции и стран Центральной Азии", - отметил Алиев.

На важном значении инвестиций в интеграции тюркских стран сделал акцент и лидер Кыргызстана. "Мы ожидаем, что Тюркский инвестиционный фонд начнет свою проектную деятельность, что станет важным механизмом поддержки наших национальных приоритетов", - заявил Садыр Жапаров, указав также на важность таких сфер, как торговля и инфраструктура. Президент Кыргызстана пояснил, что высоко оценивает усилия Венгрии в рамках ОТГ.

Составной частью интеграции должна быть цифровизация и энергетика, уверен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстан активно работает над укреплением сотрудничества в этих двух сферах, отметил он. "Мы должны использовать потенциал нашей организации для диверсификации цепочек поставок нефти и газа", - сказал глава государства.

Токаев отдельно поблагодарил Алиева за поддержку усилий Казахстана по наращиванию нефтяных поставок в Европу. Он также указал на особую роль стран ОТГ в поставках товаров между Европой и Китаем. Превращение Срединного коридора в транспортный мост между Востоком и Западом он считает стратегической задачей.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сфокусировал свои переговоры и выступления на теме международных конфликтов. Он приветствовал договоренности между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению - это "создаст много возможностей" для тюркского мира. Турецкий президент уверен, что Алиев "принесет мир в регион" Южного Кавказа.

Особое внимание Эрдоган уделил непризнанной Республике Северного Кипра, которую он считает неотъемлемой частью тюркского мира. Без Северного Кипра "семейное фото" тюркских стран было бы неполноценным, полагает он.

Ранее 3-4 апреля на саммите "Центральная Азия-ЕС" в Самарканде Казахстан, Узбекистан и Туркменистан подписали совместную декларацию, содержащую отсылку к резолюциям Совбеза ООН № 541 (1983) и № 550 (1984). Последние осуждают провозглашение "Турецкой Республики Северного Кипра" и призывают не признавать ТРСК. Такое поведение союзников по ОТГ вызвало негативную реакцию турецкой стороны.

После саммита в Венгрии Казахстан, Узбекистан и Туркменистан скорректировали свою позицию. В подписанном их лидерами совместном документе говорится, что "Турецкая Республика Северного Кипра наряду с другими наблюдателями Венгрией и Туркменистаном, является неотъемлемой частью тюркского мира". Три страны Центральной Азии выразили солидарность в "обеспечении неотъемлемых равных прав турок-киприотов".

Кроме того, Эрдоган коснулся темы Ближнего Востока, раскритиковал Израиль и заявил о важности неприкосновенности границ Ливана, Палестины и Сирии.

Культура и общий язык - фундамент интеграции тюркских стран. Собственно, сама интеграция, еще до создания ОТГ начиналась с Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). На важность культурного сотрудничества указал выступавший последним президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он также предложил разработать договор о стратегическом партнерстве между тюркскими государствами. "Эта договоренность станет основой для нашего многопланового сотрудничества", - отметил Мирзиеев.

Саммит завершился подписанием ряда важных документов, что стало символом дальнейшего углубления сотрудничества между тюркскими государствами. Одним из новшеств, который внес саммит в Венгрии в развитие ОТГ, стала договоренность активизировать усилия для расширения сотрудничества в области оборонной промышленности.