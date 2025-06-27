Нежеланный союз: Европа ищет в Китае спасения от США и РФ

Пока на Ближнем Востоке остывают кратеры от запущенных ракет и бомб, а Россия все еще не может договориться с США по Украине, американские союзники решили усилить свое стратегическое партнерство с Китаем.

ЕС нуждается в поддержке КНР из-за угрозы торговой войны, поступающей из Вашингтона, и опасений вывода войск США из Европы. Китай видит в Евросоюзе способ сдержать экономическое давление Дональда Трампа. С учетом этих интересов накануне Китай и Европейский Союз провели 13-й раунд стратегического диалога с участием главы МИД КНР Ван И и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Среди основных обсуждаемых тем в центре внимания находились двусторонние отношения, миропорядок, мировая экономика, а также региональные конфликты: Украина, Палестина, иранская ядерная проблема.

Ван И раскритиковал "односторонние действия" и "запугивание", которые создали хаос в мире и ударили по международному порядку и праву. "Блоковую конфронтацию" можно затормозить, если Китай и Европа будут сотрудничать и вести диалог, отметил он. Кооперация Пекина и Брюсселя также помешает "обратить вспять экономическую глобализацию".

В вопросах экономики Каллас призывает Пекин к восстановлению баланса экономических отношений, выравниванию конкуренции и улучшению взаимности в доступе к рынкам. ЕС крайне нуждается в стабильных поставках магнитов с использованием редкоземельных металлов из КНР (98% таких магнитов в ЕС поступают из Китая), ведь от их импорта зависит европейская промышленность, в особенности автопром. Китай - один из двух главных партнеров ЕС, на что обратила внимание Каллас. Евросоюз недоволен вводом экспортных пошлин. Китай же волнуют 45-процентные тарифы на импорт китайских электромобилей в ЕС.

Несмотря на конкуренцию и разногласия, китайский министр решил сделать ставку на общие интересы и отсутствие "фундаментальных конфликтов интересов". По его словам, и Китай, и ЕС выступают за многосторонность, демократизацию международных отношений и мирное разрешение споров. Ван И дал понять, что, несмотря на разную историю, культуру и ценности, Китай и Европу "нельзя считать противниками", и Поднебесная никогда не представляла собой вызов для Старого Света.

Демонстрация дружелюбности со стороны Китая - проверка подлинных интересов Европы. Действительно ли Брюссель готов к партнерству? Ведь ряд лидеров ЕС, включая саму Каллас, видят в КНР угрозу. Глава евродипломатии ранее призывала через экономические альянсы сдерживать Китай в военном и экономическом смысле. Скептично к Китаю настроен и лидер крупнейшей европейской экономики - Германии. Канцлер Фридрих Мерц предостерегал от рискованных инвестиций в КНР.

Возможно, Каллас и остальные европейцы продолжают видеть в КНР вызов для ЕС, но из-за двух факторов они вынуждены несколько забыть об этом. Во-первых, Брюссель опасается ввода масштабных тарифов со стороны США, что ударит по экономике ЕС. Поэтому нужна координация с ведущей мировой экономикой в лице КНР. Во-вторых, в ЕС считают, что Китай как главный торговый партнер России может оказать на нее влияние для ускорение украинского урегулирования. Евросоюз готовится к возможному прямому столкновению с Россией и видит в Пекине сдерживающий механизм.

На встрече в Брюсселе Каллас "призвала Китай поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении Устава Организации Объединенных Наций". Она также попросила Пекин прекратить военно-техническое сотрудничество с Москвой.

По ситуации на Ближнем Востоке позиции ЕС и КНР более или менее совпадают. Оба игрока "приветствовали деэскалацию между Ираном и Израилем" и указали на важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия. Со своей стороны, Каллас призвала Иран возобновить переговоры по ядерной программе и заявила о готовности ЕС содействовать им. В другом ближневосточном конфликте Китай и Евросоюз тоже разделяют позицию по прекращению войны в Газе, освобождению заложников и обеспечению гуманитарного доступа.

Однако заявления Каллас по внутриполитическим вопросам Китая едва ли удовлетворили Ван И. В теме Тайваня она, конечно, подтвердила приверженность ЕС политике "одного Китая", но при этом осудила попытки изменить статус-кво силой. Кроме того, дипломат решила вспомнить про права человека в Китае и гибридные угрозы в Европе, исходящие от Китая.

Удастся ли Китаю и Европе договориться по экономическим вопросам и мировым конфликтам, покажет время. Вопросы торговли во многом зависят от настроя самих игроков. Пекин, похоже, готов снизить свои тарифы при условии аналогичных действий со стороны Брюсселя. Маячащая на горизонте "торговая война" Трампа создает дополнительные стимулы для сотрудничества двух торговых держав.

Что касается мировых проблем, то Китай, хоть и выступает за мирное решение конфликта на Украине, не планирует в нынешних условиях оказывать давление на своего главного союзника - Россию. Партнерство ЕС всегда может быть нарушено влиянием НАТО и США, а Россия действует независимо и союз с Москвой гораздо прочнее и доказан современной историей отношений. Россия не вмешивается во внутренние дела Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин показали, кто для них самый приоритетный партнер, нанеся свои первые визиты в гости друг к другу.

При этом не исключено, что в Китае просчитывают вызовы, связанные с потенциальным сближением Трампа с Кремлем. В случае решения украинского конфликта у США будут развязаны руки в борьбе с КНР. Поэтому Китай нуждается в "запасных вариантах", также как и ЕС колеблется между ненадежным союзником Америкой и партнером-противником в лице КНР.