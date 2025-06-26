Иран начал переговоры с Китаем о покупке истребителей

Тегеран заинтересовался китайскими истребителями Chengdu J-10C на фоне потерь ПВО в ходе конфликта с Израилем.

Иран нацелился на китайские истребители Chengdu J-10C. Тегеран начал переговоры с Пекином о возможности приобретения боевых самолетов, информирует Khorasan.

Сообщается, что китайские истребители интересны Тегерану за счет доступной стоимости и простоты эксплуатации. Интерес к самолетам вызван серьезным уроном системы ПВО страны во время эскалации с Израилем.

Отмечается, что переговоры по поставкам 150 самолетов J-10C прошли еще десять лет, однако стороны не пришли к соглашению, так как Пекин просил оплаты в иностранной валюте, что не устраивало Тегеран. Также ситуации мешали санкции в отношении Ирана.

Теперь Китай может беспрепятственно приобретать у Ирана нефть, что значительно повышает вероятность покупки Тегераном самолетов, так как Исламская Республика ранее предлагала Пекину оплату поставок авиационной техники энергоресурсами.

Отметим, что экспортная стоимость J-10C составляет $41 млн.