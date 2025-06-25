Вестник Кавказа

Ученый-атомщик погиб в Иране во время атаки Израиля

Ученый-атомщик погиб в Иране во время атаки Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жертвой израильской атаки в Иране стал ученый-атомщик. Ранее сообщалось, что за полторы недели конфликта в Исламской Республике погибло почти 10 физиков-ядерщиков.

В ходе одной из атак Израиля на Иран погиб ученый-атомщик Солейман Солеймани. Об этом пишет иранская пресса.

По данным агентства Tasnim, погибший в свое время окончил химический факультет Научно-технологического университета ИРИ.

Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля, нанесенных с 13 по 24 июня, погибло минимум 9 физиков-ядерщиков.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло после атаки ВВС еврейского государства на военные и ядерные объекты Исламской Республики, произошедшей в ночь с 12 на 13 июня. В Израиле объяснили, что пошли на это для того, чтобы сорвать ядерную программу ИРИ. 

Напомним, во вторник, 24 июня, Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

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