Иран не мог вывезти оборудование и уран с Фордо – Трамп

Глава Белого дома опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Иран вывез с одного из своих ядерных объектов оборудование и уран. Он подчеркнул, что сложно было бы воплотить в жизнь.

Большегрузы возле ядерного объекта Фордо в Иране не предназначались для вывоза урана или оборудования. Такое заявление сделал 26 июня президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп отметил, что переместить такого рода грузы было бы очень сложно.

"Машины и небольшие грузовики на площадке принадлежали бетонщикам, пытавшимся прикрыть верхние части шахт. Ничего не вывезли с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы очень тяжело и трудно перемещать"

– глава Белого дома

Ранее издание New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Исламская Республика до атаки США успел вывезти с ядерного объекта в Фордо оборудование и уран.

Напомним, США нанесли удары по нескольким ядерным объектам Ирана в ночь с 21 на 22 июня. В Вашингтоне отметили, что в ходе атаки все эти объекты были уничтожены.