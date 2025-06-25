Иран не мог вывезти оборудование и уран с Фордо – Трамп

Большегрузы возле ядерного объекта Фордо в Иране не предназначались для вывоза урана или оборудования. Такое заявление сделал 26 июня президент Соединенных Штатов.
Дональд Трамп отметил, что переместить такого рода грузы было бы очень сложно.
"Машины и небольшие грузовики на площадке принадлежали бетонщикам, пытавшимся прикрыть верхние части шахт. Ничего не вывезли с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы очень тяжело и трудно перемещать"
– глава Белого дома
Ранее издание New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Исламская Республика до атаки США успел вывезти с ядерного объекта в Фордо оборудование и уран.
Напомним, США нанесли удары по нескольким ядерным объектам Ирана в ночь с 21 на 22 июня. В Вашингтоне отметили, что в ходе атаки все эти объекты были уничтожены.