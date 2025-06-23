Иран продолжит заниматься обогащением урана – источник

В Иране сообщили о намерении продолжить обогащать уран. В Тегеране отмечают, что любые переговоры должны будут опираться на то, что страна обладает законным правом на этот процесс.

Иран намерен продолжить процесс обогащения урана, несмотря на нанесенный урон. Об этом поведал источник в сфере безопасности этой страны.

Он подчеркнул, что это красная линия для Исламской Республики, передает РИА Новости.

"Процесс обогащения урана будет продолжен – это красная линия для Тегерана, несмотря на нанесенный урон. Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение"

– источник

Напомним, в минувший уикенд США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне отметили, что в ходе этой атаки были все эти объекты были уничтожены.