Вестник Кавказа

В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить проверки в Иране

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Инспекторы МАГАТЭ готовы приступить к работе в Иране.

Специалисты МАГАТЭ готовы возобновить проверки ядерных объектов Ирана. Сотрудники агентства не покидали территорию Исламской Республики в период военных действий, поэтому готовы вернуться к работе в ближайшее время. 

"Инспекторы МАГАТЭ оставались в Иране в течение всего конфликта и готовы приступить к работе как можно скорее"

– МАГАТЭ 

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ готовы провести ревизию ядерных компонентов, в том числе более 400 кг урана, который был обогащен до 60%. 

Напомним, что власти Ирана намерены прервать сотрудничество с МАГАТЭ. Решение о приостановке сотрудничества ранее одобрил комитет парламента по нацбезопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.