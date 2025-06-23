В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить проверки в Иране

Инспекторы МАГАТЭ готовы приступить к работе в Иране.

Специалисты МАГАТЭ готовы возобновить проверки ядерных объектов Ирана. Сотрудники агентства не покидали территорию Исламской Республики в период военных действий, поэтому готовы вернуться к работе в ближайшее время.

"Инспекторы МАГАТЭ оставались в Иране в течение всего конфликта и готовы приступить к работе как можно скорее"

– МАГАТЭ

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ готовы провести ревизию ядерных компонентов, в том числе более 400 кг урана, который был обогащен до 60%.

Напомним, что власти Ирана намерены прервать сотрудничество с МАГАТЭ. Решение о приостановке сотрудничества ранее одобрил комитет парламента по нацбезопасности.