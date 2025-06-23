В ЕС выступили за диалог Ирана и Израиля на фоне перемирия

В Брюсселе выступили за дипломатическое решение проблем на Ближнем Востоке на фоне перемирия Ирана и Израиля.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Тегеран и Тель-Авив на фоне заключения перемирия получили возможность вернуться к решению противоречий путем диалога.
"Настало время вернуться за стол переговоров. Пусть это будет поворотным моментом для всего региона. Я продолжу работать в этом направлении со всеми сторонами"
– Кая Каллас
Каллас также направила слова поддержки всем пострадавшим в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня в ночь на вторник.