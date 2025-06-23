Вестник Кавказа

В ЕС выступили за диалог Ирана и Израиля на фоне перемирия

В ЕС выступили за диалог Ирана и Израиля на фоне перемирия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Брюсселе выступили за дипломатическое решение проблем на Ближнем Востоке на фоне перемирия Ирана и Израиля.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Тегеран и Тель-Авив на фоне заключения перемирия получили возможность вернуться к решению противоречий путем диалога. 

"Настало время вернуться за стол переговоров. Пусть это будет поворотным моментом для всего региона. Я продолжу работать в этом направлении со всеми сторонами"

– Кая Каллас 

Каллас также направила слова поддержки всем пострадавшим в ходе конфликта на Ближнем Востоке. 

Напомним, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня в ночь на вторник.

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