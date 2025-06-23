Риски перекрытия Ормузского пролива для Ирана озвучили в США

Иран возможным перекрытием Ормузского пролива намного больше навредить сам себе, чем Соединенным Штатам или мировому рынку. Такое заявление сделал глава американского Минэнерго.
"Иран уже 40 лет говорит о закрытии Ормузского пролива. Он никогда по-настоящему не был закрыт. Да, они могут разбрасывать мины или запускать ракеты. Но посмотрите: весь их экспорт нефти идет через этот пролив. И все их импортные поставки – тоже"
– Крис Райт
Он акцентировал внимание на том, США - это нетто-экспортер нефти и не зависит от поставок через этот пролив.
"Иран навредит себе больше, чем кому-либо другому. Да, они могут создать проблемы, но масштабы будут ограниченными"
– глава энергетического ведомства министр
Он также подчеркнул, что нефтяные цены сейчас ниже, чем они были в момент начала конфликта.
"Цены на бензин и дизель в США сегодня ниже, чем год назад – несмотря на кризис на Ближнем Востоке. Это и есть демонстрация американского энергетического превосходства"
– американский министр
Ранее сообщалось, что после атаки США на иранские ядерные объекты в Исламской Республики решили перекрыть Ормузский пролив. Окончательное решение должен будет принять Высший совет нацбезопасности.