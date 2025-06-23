Риски перекрытия Ормузского пролива для Ирана озвучили в США

Глава Минэнерго США сообщил, что Иран рискует много потерять от перекрытия Ормузского пролива. Он отметил, что американцам возможная блокировка пролива навредит не так сильно.

Иран возможным перекрытием Ормузского пролива намного больше навредить сам себе, чем Соединенным Штатам или мировому рынку. Такое заявление сделал глава американского Минэнерго.

"Иран уже 40 лет говорит о закрытии Ормузского пролива. Он никогда по-настоящему не был закрыт. Да, они могут разбрасывать мины или запускать ракеты. Но посмотрите: весь их экспорт нефти идет через этот пролив. И все их импортные поставки – тоже"

– Крис Райт

Он акцентировал внимание на том, США - это нетто-экспортер нефти и не зависит от поставок через этот пролив.

"Иран навредит себе больше, чем кому-либо другому. Да, они могут создать проблемы, но масштабы будут ограниченными"

– глава энергетического ведомства министр

Он также подчеркнул, что нефтяные цены сейчас ниже, чем они были в момент начала конфликта.

"Цены на бензин и дизель в США сегодня ниже, чем год назад – несмотря на кризис на Ближнем Востоке. Это и есть демонстрация американского энергетического превосходства"

– американский министр

Ранее сообщалось, что после атаки США на иранские ядерные объекты в Исламской Республики решили перекрыть Ормузский пролив. Окончательное решение должен будет принять Высший совет нацбезопасности.