США посоветовали Ирану не перекрывать Ормузский пролив

В Белом доме призвали Иран не делать глупостей и не блокировать Ормузский пролив. Там также отметили, что внимательно наблюдают за развитием событий.

Соединенные Штаты внимательным образом следят за ситуацией в Ормузском проливе. Такое заявление сделала 23 июня пресс-секретарь Белого дома.

Каролин Ливитт также предостерегла Иран от попыток блокировать этот пролив.

"Могу вас заверить в том, что администрация США активно и пристально следит за ситуацией в Ормузском проливе. Иранский режим сглупил бы, если бы принял такое решение"

– пресс-секретарь Белого дома

Ранее сегодня она заявила, что президент США по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта с Ираном путем дипломатии.

Напомним, США атаковали ядерные объекты Ирана в минувший уикенд. В Вашингтоне отметили, что в результате этой атаки все эти объекты были уничтожены.