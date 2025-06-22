Конгрессвумен призвала США молиться после ударов по Ирану

Член палаты представителей США обратилась к соотечественникам с призывом помолиться. Она опасается, что после атаки на иранские ядерные объекты страну могут атаковать террористы.

Жителями Соединенных Штатов необходимо после атаки на иранские ядерные объекты объединиться и помолиться за безопасность американцев, которые находятся в странах Ближнего Востока. Такое заявление сделала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Она также выразила надежду на то, что на страну не нападут террористы.

"Давайте молиться, чтобы на нас не нападали террористы на нашей родине после того, как наша граница была открыта в течение последних четырех лет и через нее прошло более 2 миллионов мигрантов. Давайте молиться за мир"

– Тейлор Грин

Ранее бывший руководитель Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи сообщил, что американские военные в Ираке и Сирии уязвимы для иранских ударов.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье США ударили по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне отметили, что полностью уничтожили. При этом в МАГАТЭ сообщили, что оценить ущерб на данный момент невозможно.