Миграционные тренды в Армении: кто уезжает, кто приезжает и как это меняет рынок труда?

Тенденции последних лет говорят о том, что Армения постепенно перестает быть страной исхода, становясь республикой со стремительно меняющимся рынком труда. Почему сложилась такая тенденция, расскажем в этом материале.

Еще в прошлом году министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян сообщила, что впервые за 15 лет было зафиксировано положительное миграционное сальдо. В первом полугодии 2026 года и.о. главы Службы миграции и гражданства Нелли Давтян отметила, что число прибывших вновь превысило число выехавших.

Кто уезжает из Армении?

Несмотря на то, что в Армении трансформируется внутренний рынок вакансий, создавая больше новых профессии благодаря IT, тенденции трудовой миграции сохраняются. Из страны уезжают:

Мужчины . Около 78% от общего числа мигрантов. Отток начинается в период сезонных миграций в поисках временного заработка. В поисках работы уезжают в основном мужчины 35-45 лет (около 64%), чуть реже - в возрасте 20-30 лет. Как правило, это люди, планирующие создать семью.

. Около 78% от общего числа мигрантов. Отток начинается в период сезонных миграций в поисках временного заработка. В поисках работы уезжают в основном мужчины 35-45 лет (около 64%), чуть реже - в возрасте 20-30 лет. Как правило, это люди, планирующие создать семью. Квалифицированные специалисты . Уезжают люди с высшим и средним специальным образованием. Причина прозаичная и упирается в банальную нехватку рабочих мест в динамично развивающемся IT-сегменте.

. Уезжают люди с высшим и средним специальным образованием. Причина прозаичная и упирается в банальную нехватку рабочих мест в динамично развивающемся IT-сегменте. Жители регионов. Отток особенно заметен в отдельных областях Ширак, Лори, Тавуш, Гегаркуник. Там выше уровень безработицы, а потому люди ищут возможности в других регионах и странах.

Куда уезжают из Армении?

Традиционно одним из главных направлений трудовой миграции из постсоветской Армении была Россия. Однако в последние годы этот поток немного сократился, на что повлияли ужесточение миграционной политики РФ после провозглашения руководством Армении прозападного курса, а также низкий курс рубля. Сейчас потоки миграции трансформируются: часть потенциальных мигрантов выбирает остаться в Армении в надежде на улучшение армяно-российских отношений, остальные выбирают другие направления - страны ЕС, США.

Кто приезжает в Армению?

В Армении заметен приток иностранцев. Среди основных групп:

Трудовые мигранты . Специалисты тех сфер экономики, где местных кадров не хватает: строительство, сельское хозяйство, сфера услуг (например, доставка). Среди стран исхода - Россия, Индия, Иран, Шри-Ланка, Украина.

. Специалисты тех сфер экономики, где местных кадров не хватает: строительство, сельское хозяйство, сфера услуг (например, доставка). Среди стран исхода - Россия, Индия, Иран, Шри-Ланка, Украина. Студенты . Армения делает ставку на доступное высшее образование. Академическая база республики внушительная, а потому растет число иностранных абитуриентов, в том числе из диаспоры.

. Армения делает ставку на доступное высшее образование. Академическая база республики внушительная, а потому растет число иностранных абитуриентов, в том числе из диаспоры. Репатрианты. Особая категория мигрантов - этнические армяне из Ливана, Сирии, Ирана. Для рынка труда это позитивный фактор, так как прибывают люди с трудовым опытом, иногда с капиталом или навыками, полученными за границей; кто-то из них находит в Армении убежище.

Как меняется рынок труда Армении?

Рынок труда Армении находится в переходном состоянии. Власти и бизнес делают ставку на целевое обучение под конкретные вакансии (например, компании сами набирают и доучивают студентов), а также стимулируют приток нужных иностранных специалистов. Внимание уделяется и системе образования, чтобы она лучше реагировала на запросы экономики.

Заполнение вакансий. Приток иностранных работников помогает закрывать дефицит в отдельных секторах, где местные не всегда готовы работать.

Приток иностранных работников помогает закрывать дефицит в отдельных секторах, где местные не всегда готовы работать. Релоканты и репатрианты привозят с собой новые технологии, управленческий опыт, способствуют созданию стартапов и инвестиций.

привозят с собой новые технологии, управленческий опыт, способствуют созданию стартапов и инвестиций. Диверсификация. Снижается зависимость от одного направления миграции (в Россию), поэтому рынок труда более устойчивым.

Какие есть проблемы трудовой миграции?

Не все мигранты сразу адаптируются. В Армении фиксируется много случаев нарушения визового режима, задержек зарплаты, незнания приехавшими своих прав. Это требует от государства и бизнеса усилий по обучению и контролю. В отдельных сегментах (например, в строительстве или сфере услуг) массовый приток дешевой рабочей оказывает существенное давление на уровень оплаты труда местных работников.