Лавров: есть риск запуска военной ядерной программы в Иране

Агрессия США и Израиля против Ирана может спровоцировать рост внутриполитических настроений в пользу создания Исламской Республикой собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана приведет к активизации сторонников создания военной ядерной программы. Об этом он сообщил в ходе мероприятий по линии АСЕАН.

"Сейчас, после того, как была развязана агрессия против Ирана, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию о том, что мы отказались от военной составляющей ядерной программы, вот на нас напали, нас хотят уничтожить, сменить режим"

- Сергей Лавров

Министр добавил, что Исламская Республика помнит пример Ирака и Ливии, которые отказались от ядерного оружия. Из-за этого растут настроения, что только оно может гарантировать независимость.

"Я с огромным сожалением об этом говорю, потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются США и ряд их союзников реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование"

- Сергей Лавров

Хочет ли Иран получить атомную бомбу?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущие настроения в Тегеране по вопросу военной ядерной программы и технические возможности иранских инженеров-ядерщиков по разработке атомной бомбы.

"Вопрос запуска военной ядерной программы в Иране – действительно серьезный, при том что вплоть до последнего времени официальные иранские лица никогда не заявляли о стремлении Исламской Республики разработать ядерное оружие. В последние годы, особенно после выхода США из первой ядерной сделки – СВПД – и фактически прекращения действия этого соглашения Тегеран последовательно наращивал и совершенствовал свой ядерный потенциал, причем достиг больших результатов. Но представители руководства Ирана всегда подчеркивали, что ядерная программа носит исключительно мирный характер", - прежде всего сказал он.

"Есть несколько заявлений депутатов в Меджлисе о том, что пора бы ответить израильтянам и американцам на деле, то есть начать создавать ядерное оружие. Но это не было и не является по сей день главной политической линией Тегерана в ядерной сфере. Конечно, политическая ситуация в Иране сейчас довольно сложная, и мы можем констатировать, что тенденция укрепления взглядов о необходимости создания ядерного нарастает среди различных крыльев иранского истеблишмента. Но пока речь только о тенденции, а официальная позиция Исламской Республики остается той же самой: в соответствии с фетвой аятоллы Али Хаменеи производство ядерного оружия в ИРИ запрещено", - отметил Владимир Сажин.

Сможет ли Иран создать атомную бомбу?

Востоковед обратил внимание, что даже при полной перемене политики Ирана в ядерной сфере и переводе ядерной программы на военные рельсы ИРИ не сможет получить работоспособную атомную бомбу даже в среднесрочной перспективе.

"Получение ядерного оружия в Иране не было вопросом ближайшего времени даже до войны с Израилем в июне 2025 года. Да, тогда у Тегерана имелось от 408 кг до 450 кг урана, обогащенного до 60%, делавшие реальной перспективу производства атомной бомбы. Однако речь идет о гексафториде урана, который при температуре +56,4 градуса возгоняется в газообразное состояние. Для того, чтобы из него получить металлический 90%-ный уран, необходима отдельная и довольно трудоемкая процедура, требующая не только финансовых, но и технологических затрат – необходимы высокие технологии их различных сферах науки", - указал Владимир Сажин.

"В то же время во всей схеме создания атомной бомбы производство 90%-ного урана – едва ли не самая простая часть. Уже создание первоначального взрывного устройства требует намного больших затрат, опять же, и денежных, и инженерных. Как правило, ядерные державы сначала делали тестовое взрывное устройство размером примерно с автомобиль, взрывали его под землей и по результатам пробных подрывов постепенно совершенствовали технологию. Только когда эксперименты и наработки доходили фактически до идеала, появлялась возможность создать транспортабельный ядерный снаряд – или авиационную бомбу, или ракетную боеголовку", - продолжил эксперт.

"К примеру, Пакистану после успешного проведения первого подземного ядерного взрыва понадобилось почти 10 лет, чтобы произвести ядерную боеголовку для ракеты. Сейчас, конечно, все течет очень быстро, но даже если бы у Ирана вся ядерная промышленность сохранилась в целости, то от момента получения оружейного урана и отладки необходимых для такой бомбы электронных систем до производства ядерной боеголовки прошло бы никак не меньше 2-3 лет. Опять же, при условии, что никто не пытался бы Тегерану помешать", - подчеркнул Владимир Сажин.

"В текущих условиях Ирану будет крайне сложно создать атомную бомбу. И в июне прошлого года, и в марте-апреле этого года Израиль и США наносили мощные удары по всем ключевым объектам иранской ядерной программы, включая заводы в Натанзе и Фордо, где велось обогащение урана, и исследовательским центрам в Исфахане и Парчине, где производились работы по электронному обеспечению ядерных устройств. Насколько разрушены эти ядерные объекты, точной информации нет, но даже если они лишь частично повреждены, Тегерану все равно предстоят большие работы по их восстановлению. По некоторым данным, ремонт уже идет, но он займет весьма существенное время", - сообщил старший научный сотрудник ИВ РАН.

"При этом Израиль и США, разумеется, не будут на это смотреть безучастно. Известно, что израильская разведка чувствует себя в Иране как дома благодаря развитой агентурной сети, а ЦРУ с помощью технических средств и космической разведки отслеживает, что происходит на поверхности ядерных объектов. Вряд ли они дадут возможность Ирану довести процесс создания ядерного оружия до конца. Так что да, отношение в иранской элите к перспективе получить атомную бомбу несколько меняется в связи с создавшимся положением, и все больше политических деятелей высказывается в поддержку этого, но насколько на практике осуществима военная ядерная программа Ирана – это совсем другой вопрос", - заключил Владимир Сажин.