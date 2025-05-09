Кремль подвел итоги экстренных переговоров Путина и Трампа

Накануне прошел разговор по телефону между президентами РФ и США Путиным и Трампом. Они обсудили "очень много всего важного", однако тема антироссийских санкций затронута не была.

В ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было затронуто "очень много всего важного", поэтому не стоит ориентироваться на меньшую, чем в прошлый раз, продолжительность их беседы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор был конструктивным, и ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла, иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера"

- Дмитрий Песков

При этом Владимир Путин и Дональд Трамп не стали поднимать тему перспектив отмены или усиления антироссийских санкций, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что накануне между российским и американским президентами состоялся четвертый за год телефонный разговор. Он продлился чуть более часа. Предыдущая беседа, которая прошла 19 мая, была на 55 минут дольше.

Украинская проблема после терактов 1 июня

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о том, как теракты на российских железных дорогах и военных аэродромах повлияли на российско-американский диалог и перспективы мирного украинского урегулирования.

"Прежде всего надо сказать, что Вашингтон явно знал о подготовке этих атак, хотя официально это и отрицается. Они готовились специально, чтобы оказать давление на российскую администрацию в преддверии второй встречи Стамбула – в расчете, что российская делегация согласится на перемирие и конфликт станет ближе к завершению по американскому сценарию (по крайней мере, Трамп смог бы так сказать). Но Москва на перемирие не согласилась. Теперь американцам нужно понять реакцию российской стороны на теракты, отсюда этот неанонсированный разговор напрямую между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом", - в первую очередь сказал он.

"Россия эти удары без ответа не оставит – вот первое, что было сказано и что было важно во вчерашних переговорах Путина и Трампа. Американская сторона проинформирована и может к этому ответу (а что будет, никто пока не знает) готовиться политически. Дело в том, что ответ без предупреждения Трампа мог бы привести к вводу Конгрессом тех самых санкций с 500% пошлиной для российских партнеров, чего американский президент не хочет допустить. Трампу нежелательно вводить санкции против России, пока ведется политическая игра вокруг урегулирования и продолжаются мирные переговоры. Игра, кстати, идет и с российской стороны: мы не отказываемся от переговоров, чтобы у Трампа был мотив не пропускать санкционный пакет", - отметил Владимир Васильев.

"Между тем ситуация на российско-украинском переговорном треке зашла в тупик, и третья встреча пока не просматривается. Единственный вариант продолжения – смена формата с двустороннего на трехсторонний, с участием США. Российская сторона заявляла, что к готова к такой встрече. При этом организацию должна взять на себя американская сторона, чтобы разговор получился конструктивным и имел продолжение. Администрация Трампа заинтересована в договоренностях и каком-то прогрессе, поэтому вполне может заняться подготовкой трехсторонней встречи, возможно, даже на уровне президентов (хотя Зеленский гораздо более не управляем, чем Умеров или та украинская делегация, которая дважды была в Стамбуле)", - добавил американист.

"Мяч на американской стороне. Дальше многое будет зависеть от того, как США отреагируют на наш ответ на теракты. Заметьте, что взрывы продолжаются – сегодня аналогичный теракт на железной дороге был в Воронежской области, и американцы тут уже не могут говорить, что ничего не знают. Мы ведь подыграли Вашингтону, когда официально согласились с тем, что поверили, будто Дональд Трамп ничего не знал о подготовке этих взрывов, дали шанс продолжить его миротворчество с ожиданием, что в дальнейшем такие провокации будут пресекаться. Но дальше делать вид, будто США в самом деле не знают, что делает киевский режим на американские деньги, становится невозможным. Потому президенты и созвонились, чтобы обоюдно убедиться, что ни у одной из сторон – ни у США, ни у России не возникло желания выйти из мирного урегулирования", - продолжил он.

Эксперт выразил уверенность в том, что США не намерены выходить из урегулирования украинского конфликта. "США налаживают отношения с Россией в части решения иранской проблемы, что тоже прозвучало в этом разговоре президентов: Москва оказывает Вашингтону и Тегерану определенного рода посреднические услуги – на этом рычаге и удерживается сейчас намерение Белого дома продолжать работать над украинским урегулированием. То есть мы видим взаимный интерес: Америку в большей степени волнует Иран, а Россию – Украина. Если США скажут: "Нас не волнует Украина", то Россия может занять позицию: "А нас не волнует Иран", что усложнит для американцев ситуацию на Ближнем Востоке. Таким образом, сегодня российско-американское взаимодействие не заканчиваются Украиной, скорее они с Украины только начинаются, а в целом идет игра, имеющая более масштабный и долгосрочный характер", - заключил Владимир Васильев.