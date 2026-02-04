Когда США продлят Договор о СНВ?

Дальнейшее решение относительно договора СНВ американский президент Дональд Трамп примет, когда "посчитает нужным", сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп примет решение по контролю над ядерными вооружениями, когда "посчитает нужным", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Тем не менее, точные сроки, в течение какого времени это решение может быть принято, пока в СМИ не назвали.

Согласно источнику, тогда же будут озвучены и сроки реализации мер по контролю над вооружениями.

Напомним, сегодня истек срок Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В МИД РФ накануне заявили о том, что Москва и Вашингтон более не связаны каким-либо обязательствами в этом вопросе, соответственно, Россия свободна в выборе своих последующих действий.

Трамп против ДСНВ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на решающий фактор предпочтений Дональда Трампа в непродлении российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"ДСНВ не захотел продлевать именно президент США Дональд Трамп. Трамп не хочет, чтобы его кто бы то ни было контролировал в должности американского президента, в том числе другие государства по различным международным договорам. Поэтому он вышел из всех возможных договоров, требующих взаимной проверки – из Договора о ракетах средней и меньше дальности, Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе и более мелких соглашений. СНВ-3 предусматривает проверку на соответствие заявленных параметров военных объекта реальному положению дел, а Трамп не желает, чтобы при нем кто-то проверял американские объекты", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что еще будучи 45-м президентом США, в 2016-2020 годах, Дональд Трамп не хотел продлевать СНВ-3. Во время той его каденции договор подходил к концу, и только президент Джозеф Байден, став президентом в 2020 году, продлил СНВ-3 еще на 5 лет – этот срок закончился сегодня, и Трамп, не изменивший своей позиции с того времени, ожидаемо отказался продлевать договор еще раз. Президент Владимир Путин предложил Дональду Трампу компромиссный вариант – продлить действие СНВ-3 на один год, и Трамп сказал, что это хорошая идея, но в итоге все равно отказался", - отметил Виктор Литовкин.

"Чтобы как-то мотивировать свою позицию, Дональд Трамп идет на разные уловки. Например, будучи сорок пятым президентом, он предложил Китаю присоединился к СНВ-3. Китайцы тогда резонно заявили, что они могут присоединиться, если Соединенные Штаты и Россия снизят свой ядерный потенциал до китайского уровня – он у Китая действительно раза в три-четыре меньше, чем у нас и США. Это предложение было повторено не так давно. Россия в ответ заявила о необходимости присоединить к этому договору ядерные потенциалы Франции и Великобритании – они ведь являются союзниками США по НАТО, в то время как Китай не является российским военным союзником", - продолжил военный обозреватель.

"Можно сказать с уверенностью, что, пока Дональд Трамп будет президентом США, никакие договоры заключаться не будут. Обратите внимание, как устроен придуманный Трампом "Совет мира": себя он поставил руководителем, а все другие члены структуры должны ему подчиняться. Как вы понимаете, это невозможно ни для председателя Си Цзиньпина, ни для президента Владимира Путина. Я думаю, что Путин не войдет в "Совет мира", поскольку ему незачем склонять голову перед Трампом. Таков в целом подход Дональда Трампа к международным отношениям", - подчеркнул Виктор Литовкин.

Полковник в отставке напомнил, что и прежде США старались не исполнять СНВ-3, так что в итоге от него осталась одна практика взаимных предупреждений о пусках ракет. "Американцы нарушали этот договор, когда он еще работал. Они всячески препятствовали нашим инспекторам, выезжающим на место для проверки заявленных параметров реальному положению дел, не пускали наши самолеты в США. В свое время на подводных лодках Огайо, где есть 24 шахты для стратегических ракет Trident, они освободили по четыре шахты для крылатых ракет Tomahawk и сказали, что эти четыре шахты на каждой лодке не будут учитываться в числе носителей ядерного оружия. Когда мы попросили показать, что в этих шахтах в самом деле "Томагавки", а не "Трайденты", они ответили, что "Томагавки" не входят в СНВ-3, так что нам их не покажут", - поведал он.

"Потому Владимир Путин в прошлом году справедливо приостановил наше участие в этом договоре. Единственный пункт, который действовал — предупреждение об испытательных пусках ракет, чтобы та и другая сторона не принимали их за боевые пуски. Будет ли этот пункт действовать после сегодняшнего дня, это большой вопрос. Я думаю, что из-за непродления СНВ-3 отношения между нашими странами становятся все более напряженными. Враждебная политика Соединенных Штатов привела к тому, что договор прекратил свое существование", - заключил Виктор Литовкин.