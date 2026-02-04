Когда США продлят Договор о СНВ?

Президент США Дональд Трамп примет решение по контролю над ядерными вооружениями, когда "посчитает нужным", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Тем не менее, точные сроки, в течение какого времени это решение может быть принято, пока в СМИ не назвали.
Согласно источнику, тогда же будут озвучены и сроки реализации мер по контролю над вооружениями.
Напомним, сегодня истек срок Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В МИД РФ накануне заявили о том, что Москва и Вашингтон более не связаны каким-либо обязательствами в этом вопросе, соответственно, Россия свободна в выборе своих последующих действий.
Трамп против ДСНВ
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на решающий фактор предпочтений Дональда Трампа в непродлении российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.
"ДСНВ не захотел продлевать именно президент США Дональд Трамп. Трамп не хочет, чтобы его кто бы то ни было контролировал в должности американского президента, в том числе другие государства по различным международным договорам. Поэтому он вышел из всех возможных договоров, требующих взаимной проверки – из Договора о ракетах средней и меньше дальности, Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе и более мелких соглашений. СНВ-3 предусматривает проверку на соответствие заявленных параметров военных объекта реальному положению дел, а Трамп не желает, чтобы при нем кто-то проверял американские объекты", - прежде всего сказал он.
"Напомню, что еще будучи 45-м президентом США, в 2016-2020 годах, Дональд Трамп не хотел продлевать СНВ-3. Во время той его каденции договор подходил к концу, и только президент Джозеф Байден, став президентом в 2020 году, продлил СНВ-3 еще на 5 лет – этот срок закончился сегодня, и Трамп, не изменивший своей позиции с того времени, ожидаемо отказался продлевать договор еще раз. Президент Владимир Путин предложил Дональду Трампу компромиссный вариант – продлить действие СНВ-3 на один год, и Трамп сказал, что это хорошая идея, но в итоге все равно отказался", - отметил Виктор Литовкин.
"Чтобы как-то мотивировать свою позицию, Дональд Трамп идет на разные уловки. Например, будучи сорок пятым президентом, он предложил Китаю присоединился к СНВ-3. Китайцы тогда резонно заявили, что они могут присоединиться, если Соединенные Штаты и Россия снизят свой ядерный потенциал до китайского уровня – он у Китая действительно раза в три-четыре меньше, чем у нас и США. Это предложение было повторено не так давно. Россия в ответ заявила о необходимости присоединить к этому договору ядерные потенциалы Франции и Великобритании – они ведь являются союзниками США по НАТО, в то время как Китай не является российским военным союзником", - продолжил военный обозреватель.
"Можно сказать с уверенностью, что, пока Дональд Трамп будет президентом США, никакие договоры заключаться не будут. Обратите внимание, как устроен придуманный Трампом "Совет мира": себя он поставил руководителем, а все другие члены структуры должны ему подчиняться. Как вы понимаете, это невозможно ни для председателя Си Цзиньпина, ни для президента Владимира Путина. Я думаю, что Путин не войдет в "Совет мира", поскольку ему незачем склонять голову перед Трампом. Таков в целом подход Дональда Трампа к международным отношениям", - подчеркнул Виктор Литовкин.
Полковник в отставке напомнил, что и прежде США старались не исполнять СНВ-3, так что в итоге от него осталась одна практика взаимных предупреждений о пусках ракет. "Американцы нарушали этот договор, когда он еще работал. Они всячески препятствовали нашим инспекторам, выезжающим на место для проверки заявленных параметров реальному положению дел, не пускали наши самолеты в США. В свое время на подводных лодках Огайо, где есть 24 шахты для стратегических ракет Trident, они освободили по четыре шахты для крылатых ракет Tomahawk и сказали, что эти четыре шахты на каждой лодке не будут учитываться в числе носителей ядерного оружия. Когда мы попросили показать, что в этих шахтах в самом деле "Томагавки", а не "Трайденты", они ответили, что "Томагавки" не входят в СНВ-3, так что нам их не покажут", - поведал он.
"Потому Владимир Путин в прошлом году справедливо приостановил наше участие в этом договоре. Единственный пункт, который действовал — предупреждение об испытательных пусках ракет, чтобы та и другая сторона не принимали их за боевые пуски. Будет ли этот пункт действовать после сегодняшнего дня, это большой вопрос. Я думаю, что из-за непродления СНВ-3 отношения между нашими странами становятся все более напряженными. Враждебная политика Соединенных Штатов привела к тому, что договор прекратил свое существование", - заключил Виктор Литовкин.