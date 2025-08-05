Кибератаки на супермаркеты: могут ли хакеры оставить россиян без продуктов?

В начале октября хакеры атаковали супермаркеты во Франции, а в начале ноября - в Швеции, Бельгии, Люксембурге, Финляндии, Эстонии и Ирландии. Объектом кибернападения стали холодильники: в одних температура была поднята, в других - опущена до критических значений. Десяткам магазинов пришлось выбросить продукты на сотни тысяч евро.

Российские пользователи соцсетей отнеслись к новости с юмором: многие комментировали ситуацию, называя несуразным подключение холодильников к интернету. Однако кажущаяся на первый взгляд технологическая чрезмерность - новая реальность современной инфраструктуры, и от ее уязвимостей не застрахован никто в мире. Возможно ли такое в российских супермаркетах и есть ли у хакеров средства оставить жителей страны без продуктов?

Могут ли хакеры взломать супермаркет в России?

Хакеры вполне способны взломать любой магазин или супермаркет в России, у которого есть хотя бы минимальное подключение к сети интернет, и тем более все крупные продуктовые сети страны, которые прочно интегрированы в цифровую инфраструктуру. ”Холодильники с интернетом”, павшие жертвой неизвестных хакеров в Европе, отнюдь не далекое будущее для России, а ее настоящее. В частности, еще в середине 2025 года торговая сеть ”Перекресток” сообщила о реализации проекта ”умный магазин”, где все системы - кондиционеры, холодильники и освещение - будут управляться автоматизировано. Камеры, датчики, цифровое оформление покупок, роботизация складских операций - все это уже не эксперимент отдельных торговых сетей, а новая ретейл-система, которая еще несколько лет назад была в диковинку для обычного россиянина, а сегодня - часть его привычной жизни.

Российские магазины когда-нибудь атаковали?

Не только европейские продуктовые магазины страдают от атак хакеров: с российскими магазинами такое тоже происходит. В 2024-2025 году было как минимум три громких случая, когда кибератакам подверглись продуктовые сети России:

в начале июня 2024 года более тысячи магазинов сети ”Верный” были атакованы неизвестными хакерами. Были заблокированы безналичная оплата, возможность заказывать продукты онлайн, не работали сайт и приложение торговой сети. Атака продолжалась как минимум три дня и, по оценкам экспертов, ущерб от нее составил сотни миллионов рублей;

в середине июля 2025 года очередной жертвой хакеров стала сеть алкомаркетов ”ВинЛаб”, в которой более двух тысяч магазинов. Киберпреступники, нарушившие онлайн- и офлайн-продажи, связались с владельцами сети, потребовав от них денежную компенсацию за возвращение доступа к IT-инфраструктуре магазинов. Восстановление работы розничной сети заняло около двух недель, а убытки, по оценкам аналитиков, составили от сотен до миллиарда рублей;

в конце июля 2025 года была атакован дискаунтер ”Доброцен”, в сети которого сотни магазинов по всей России. Этот случай ближе всего к тому, что произошло в Европе в начале ноября 2026 года: хакеры нарушили работу оборудования для маркировки, касс, терминалов сбора данных, принтеров этикеток, электронных весов, камер наблюдения и корпоративных сервисов. Восстановление систем заняло более трех недель.

Кибератака может привести к дефициту продуктов?

Киберинциденты не просто наносят удар по цифровой инфраструктуре ретейла, что само по себе чревато расходами, в частности, на ее восстановление, они способны спровоцировать реальный дефицит продуктов на полках. Это происходит таким образом:

при атаке на склады нарушаются учет и отгрузка товара;

при атаке на внутренние системы магазинов управляющие не видят, сколько продуктов у них осталось;

при атаке на логистические системы происходят сбои в планировании маршрутов и доставке.

В частности, в 2021 году в Нидерландах: в результате атаки с целью получения денежной компенсации логистическая компания Bakker Logistiek не смогла доставить в магазины определенные категории продуктов, в том числе сыры.

Насколько российские супермаркеты защищены от хакеров?

Российские ретейл и е-commerce (онлайн-торговля), в том числе продуктовые сети, самые уязвимые с точки зрения кибератак и цифровых угроз. Об этом говорит исследование компании F6, специализирующейся на кибербезопасности за 2025 год, и компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности CICADA8 за 2026 год. Причем малый и средний бизнес, в первую очередь, региональные сети, подвержены рискам больше, поскольку вопросы кибербезопасности не являются для них приоритетными.

Как покупатели могут пострадать от атак на супермаркеты?

Кибератака на супермаркет или продуктовый магазин - это преступное действие определенного лица или группы лиц, нарушающее его работу и потенциально опасное для покупателей. Самая большая проблема не в том, что люди не могут сделать покупки или, например, расплатиться на кассе картой, а в том, что хакеры способны перехватывать данные транзакций, платежные реквизиты, личные данные, контактную информацию, а также историю покупок. В дальнейшем это может привести к попыткам мошенничества в отношении лиц, информация о которых была украдена.

Почему торговые сети становятся целью кибератак?

Ответственность за ноябрьские атаки на европейские торговые сети никто на себя не взял: ни хакерские группировки, ни хакеры-одиночки. Кто и зачем это сделал, до сих пор неизвестно. Между тем по мере все большего развития цифровой инфраструктуры и внедрения ИИ в операционные системы магазинов по всему миру, атаки на супермаркеты становятся обыденным явлением по ряду вполне определенных причин: