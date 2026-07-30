Как Азербайджан восстанавливает освобожденные территории?

Анастасия Жалина

Возрождение освобожденных территорий остается одним из крупнейших государственных проектов Азербайджана. В первом полугодии 2026 года на восстановление освобожденных территорий было направлено 1,064 млрд манатов. Из этой суммы более 90% — 974,1 млн манатов — пришлось на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Такая структура расходов показывает, что государство делает ставку не только на строительство отдельных объектов, но и на создание условий для возвращения населения и долгосрочного развития региона.

Транспортный каркас нового региона

Больше всего средств в первом полугодии было выделено на строительство автомобильных дорог — 489,3 млн манатов.

Такой приоритет объясняется тем, что транспортная инфраструктура связывает между собой города и населенные пункты, обеспечивает доставку строительной техники и материалов, а в перспективе создает условия для развития экономики и возвращения жителей.

В числе крупнейших дорожных проектов последних лет — автомагистраль Ахмедбейли—Физули—Шуша, Дорога Победы (Zəfər Yolu), трасса Тоганалы—Кельбаджар—Истису с Муровдагским тоннелем и магистраль Горадиз—Джебраил—Зангилан—Агбенд.

Масштаб дорожного строительства подтверждают и тоннельные проекты: в настоящее время реализуются проекты 47 тоннелей общей протяженностью 70,9 км, семь из которых уже введены в эксплуатацию.

Фундамент для новых населенных пунктов

Вторым по объему направлением финансирования стало развитие инженерной инфраструктуры — на эти цели в первом полугодии было выделено 371,1 млн манатов.

Речь идет о создании базовых инженерных сетей, без которых невозможно полноценное восстановление территорий и запуск новых проектов. Если дороги обеспечивают транспортную доступность, то инженерные коммуникации формируют основу для строительства жилья, социальных объектов и предприятий.

В качестве примеров развития инженерной базы можно привести проекты в сфере энергетики, водо- и газоснабжения, включая гидроэнергетические объекты «Худаферин», «Гыз Галасы», «Гюлабирд» и каскад ГЭС на реке Тертер.

Безопасность как основа восстановления

На разминирование освобожденных территорий в первом полугодии было направлено 45,3 млн манатов. По объему финансирования эта статья расходов заметно уступает вложениям в транспортную и инженерную инфраструктуру. Вместе с тем ее значение выходит далеко за рамки бюджетных показателей. Очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов остается необходимым условием для реализации практически всех проектов восстановления.

Именно после завершения таких работ становится возможным строительство дорог, жилья, инженерных коммуникаций и объектов социальной сферы. Кроме того, разминирование играет ключевую роль в создании безопасных условий для возвращения жителей и дальнейшего хозяйственного освоения освобожденных территорий.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Туризм и промышленность как следующий этап

Часть бюджетных средств направлена на развитие туристической инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 113,7 млн манатов. Это отражает стремление государства не только восстановить разрушенные территории, но и сформировать новые точки экономического роста. В числе проектов, реализуемых в рамках восстановления региона, — развитие туристической инфраструктуры в Шуше, Ханкенди и Лачыне, включая проекты канатных дорог, а также восстановление курортной зоны Истису.

Параллельно продолжается развитие промышленной базы региона. Агдамский промышленный парк и промышленный парк «Долина Араз» в Джебраильском районе уже принимают резидентов и наращивают производственный потенциал.

Создание условий для возвращения жителей

По мере создания транспортной и инженерной основы государство постепенно переходит к следующему этапу восстановления — развитию социальной сферы и созданию условий для возвращения жителей. В первом полугодии 2026 года на развитие системы здравоохранения и культурной инфраструктуры было направлено 29,8 млн манатов.

Вместе с тем процесс восстановления не ограничивается строительством социальных объектов. В рамках программы «Великое возвращение» продолжается создание новых населенных пунктов, жилых кварталов, школ, медицинских учреждений и административных зданий. Одним из наиболее известных примеров стала «умная деревня» Агалы в Зангиланском районе, где применяются современные цифровые технологии управления и альтернативные источники энергии. Реализуются и другие проекты, направленные на формирование современной и комфортной среды для постоянного проживания.

Такой подход показывает, что после восстановления базовой инфраструктуры акцент смещается на создание условий для устойчивого возвращения населения и полноценного развития освобожденных территорий.

Восстановление с расчетом на будущее

Структура бюджетных расходов за первое полугодие 2026 года показывает, что восстановление освобожденных территорий строится по принципу последовательного развития. Основной объем средств направляется на создание транспортной и инженерной базы, без которой невозможно реализовать последующие этапы — развитие экономики, социальной сферы и создание условий для возвращения жителей.

Такое распределение финансирования отражает не только текущие задачи, но и долгосрочный подход государства к развитию Карабаха и Восточного Зангезура. Приоритет отдается созданию современной инфраструктуры. Именно она должна обеспечить устойчивое экономическое развитие региона, повышение качества жизни и его дальнейшую интеграцию в экономическое пространство Азербайджана.