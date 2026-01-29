Спикер парламента Грузии прокомментировал ужесточение закона о грантах. Он подчеркнул, что республику нельзя считать чьей-то колонией, где можно устраивать все по своему усмотрению.

Грузия – это не чья-то колония, чтобы кто-то устраивал все, исходя из своих представлений. Такое заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя ужесточение закона о грантах.

"Кого спрашивают здесь о финансировании политики без согласия грузинского народа? Пусть спросят грузинский народ, хорошо ли это для него или нет"

– Шалва Папуашвили

Он подчеркнул, что хорошим примером финансирования неблагоприятных вопросов можно считать так называемую кампанию "коктейля Молотова", финансируемую Евросоюзом.

"Если ЕС тратит деньги на то, чтобы сжечь человека заживо и объявить это хорошим поступком, рекламировать это, чего мы должны ожидать, будет ли что-то сделано на благо Грузии?"

– спикер парламента

Зачем Тбилиси устрожает закон о грантах?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил обновление законодательства по получению грантов соображениями национальной безопасности.

"Попытки организовать госпереворот в Грузии через поддержку западных структур не прекращаются – скорее всего, ближайшая будет предпринята этой весной. Поэтому власти хотят защитить суверенитет Грузии и действуют с этой целью достаточно жестко в законодательной сфере. Известно, что очень многие неправительственные организации используются для того, чтобы проводить средства, попадающие в руки представителей деструктивных политических партий", – прежде всего сказал он.

"Совместно эти неправительственные организации и деструктивные политические силы пытаются провести в Грузии линию, которая однозначно угодна западным странам, желающим иметь в республике марионеточный режим. Запад не оставляет планов сделать из Грузии анти-Россию. Эту опасность учитывают нынешние грузинские власти и вносят поправки в законы, чтобы можно было более эффективно отслеживать финансирование антигосударственных структур в Грузии", – сообщил Васо Капанадзе.

Эксперт выразил уверенность в том, что суверенитет Грузии укрепится. "Изменения в законодательстве по грантам должны пойти на пользу государственной жизни республики в том плане, что в выборах будут принимать участие только те политические партии, которые ориентируются на суверенитет Грузии и защиту интересов страны через баланс между основными мировыми центрами силы. Строгий контроль за внешним финансированием отсечет тех, кто входит в политику только ради заработка денег", – отметил он.

"Таким образом в законодательных и других органах власти будут работать люди, извлекшие уроки из недалекого сложного прошлого Грузии и нацеленные на защиту суверенитета своей страны в этом быстро изменяющемся мире и исполнение интересов грузинских граждан без оглядки на мнения и требования внешних сил", – добавил политолог.

"Новый закон позволит ограничить деятельность предприятий, которые занимаются не только экономикой, но и вмешиваются в политику. Пример – это представительство Coca-Cola в Грузии, руководитель которого время от времени делает политические заявления. Известны случаи, когда он прямо поддерживал деструктивные политические силы и неправительственные организации. То есть изменения в закон о грантах будут иметь действительно большое значение, чтобы стабилизировать общественно-политическую ситуацию в Грузии в перспективе", – заключил Васо Капанадзе.