Гренландия раcкалывает евроатлантическое единство

Лидеры ЕС на экстренном саммите обсуждают создание армии в 100 тыс человек и активацию антипринудительных мер, чтобы дать отпор тарифам Трампа за поддержку Гренландии. Эти события неприкрыто свидетельствуют о конце эпохи трансатлантического единства.

Президент США Дональд Трамп 17 января объявил о новых тарифах в 10% на товары из восьми европейских стран, поставив под удар недавнее торговое перемирие с ЕС. Цель — вынудить Данию продать Гренландию, стратегически важную арктическую территорию. С 1 июня пошлины на экспорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании вырастут до 25%, если "не будет достигнута полная и тотальная сделка по покупке Гренландии".

Тарифы Трампа - это продолжение торговой войны, в которой летом 2025 года, казалось, наступила не просто пауза, а полноценное перемирие. Ранее американский президент использовал угрозы тарифов, чтобы добиться выгоды для своей страны: 0% на американские товары в ЕС, 15% на импорт из Европы и гарантированные покупки нефти США европейскими компаниями на $750 млрд. На таких условиях была заключена сделка между Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в конце июля.

Теперь ставки выше — Трамп хочет Гренландию, богатую редкоземельными металлами, заявляя о значимости острова для контроля Арктики против Китая и России. "Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может сделать. Только США при Трампе смогут это обеспечить!" — написал президент США в Truth Social.

Европа пытается дать отпор и выступить единым фронтом. Урсула фон дер Ляйен предупредила: "Тарифы подорвут трансатлантические отношения и спровоцируют опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и преданной защите суверенитета".

Восемь стран - Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания - выпустили совместное заявление: "Угрозы тарифами подрывают наши связи и чреваты спиралью эскалации". Премьер Дании Метте Фредериксен заявила: "Европа не поддастся шантажу".

Брюссель готовит контрмеры. Франция предлагает активировать "антипринудительный инструмент" — "торговую базуку" ЕС, блокирующую доступ американских фирм к рынкам или вводящую экспортные запреты. Рассматривается €93 млрд ($108 млрд) ответных тарифов на товары США, отложенных после июльской сделки.

Применение "торговой базуки", которая может приостановить действие лицензий американских компаний или обложить налогом американские услуги, может занять у ЕС несколько месяцев, предупредил Дэн Гамильтон, старший внештатный научный сотрудник Института Брукингса. "Последние угрозы Трампа рискуют разрушить торговые соглашения, заключенные США с Великобританией и ЕС прошлым летом, и еще больше обострить отношения с ближайшими союзниками Америки", — сказал он.

Европейский парламент может заблокировать ратификацию торгового соглашения США и ЕС: Манфред Вебер, председатель крупнейшей партии Европарламента написал в X: "При угрозах Трампа по Гренландии одобрение (заключенной в июле торговой сделки США и ЕС - прим. ред.) невозможно".

Экономисты бьют тревогу. Тарифы ударят по торговле, и больше всех пострадает товарооборот США и Германии — порядка $236 млрд в год, а также торговля США с Британией — около $147 млрд в год. Европейские акции рухнули. Stoxx Europe 600 упал на 1,2%, автопроизводители потеряли 3-4%.

Зато на фоне угроз вырос ВПК. Карстен Бжески, руководитель глобального макроэкономического отдела нидерландской банковской группы ING, обеспокоен: "По крайней мере, судя по первым реакциям, некоторые европейские лидеры готовы занять жесткую позицию. Для бизнеса события выходных означают еще один период неопределенности в отношении инвестиций и экспорта в США".

Европейские дипломаты говорят о "разводе" с США. "Думаю, это воспринимается как шаг, зашедший слишком далеко", — сказал один из дипломатических источников изданию Politico. "Европу критикуют за слабость перед Трампом. В этом есть доля правды, но есть и красные линии", - добавил он.

Высокопоставленные европейские чиновники все чаще приходят к выводу, что пора признать реальность: Америка Трампа - уже не надежный торговый партнер, не говоря о роли надежного союзника в сфере безопасности.

"Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер", — считает другой источники издания в Еврокомиссии. "Выжидание — не решение. Необходимо упорядоченное и скоординированное движение к новой реальности". - говорит он.

Помимо торговых мер, европейцы обсуждают ускорение создания автономной от США европейской системы безопасности. Неделю назад еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс предложил сформировать постоянную армию ЕС численностью 100 тыс человек и возродить идею Европейского совета безопасности примерно из 12 стран, включая Великобританию. Глава Еврокомиссии выступила за новую стратегию европейской безопасности. В ближайшие дни лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит, чтобы согласовать ответ на угрозы Трампа по Гренландии.

Поскольку Трамп поедет на Всемирный экономический форум в Давос, возможны личные переговоры между европейской и американской сторонами. 18 января после бесед с Мерцем, Макроном, Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте фон дер Ляйен заявила, что европейцы "будут твердо стоять на страже защиты Гренландии". "Мы встретим эти вызовы нашей европейской солидарности с твердостью и решимостью", — добавила она.

Некоторые отставные политики, как бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, считают, что тема Гренландии - это лишь маневр Трампа. "Трамп говорит как гангстер, Гренландия — отвлечение от Украины", - сказал он.

Однако на администрацию Трампа попытки европейцев показать мускулы эффекта не возымели. Глава Минфина США Скотт Бессент на NBC подтвердил позицию своего шефа: "Европа показывает слабость, США — силу. Без Гренландии в США безопасность невозможна".

Верховный суд США все еще может вмешаться: скоро ожидается его решение по чрезвычайным полномочиям Трампа на тарифы. Рынки надеются, что Трамп передумает, но аналитики предупреждают: неопределенность — враг роста. Венсан Жювинс из ING прогнозирует, что "разрыв Запада будет иметь неизмеримые последствия".

Чем бы ни руководствовался Трамп и к чему бы ни привело обсуждение вокруг тарифов и Гренландии, раскол в НАТО будет расти. ЕС старается ускорить свою автономию, даже если не в безопасности, то в торговле. Блок заключает сделки с МЕРКОСУР и Канадой, а также готовит аналогичные соглашения о свободной торговле с Индией.