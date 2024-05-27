Gallup: Пашинян получит 11,5% и выиграет парламентские выборы

Gallup International Association замерила электоральные настроения граждан Армении и выяснила, что Пашинян победил бы на парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. У правящей партии "Гражданский договор" всего 11,5% голосов, но специфика законодательства приведет ее с таким результатом голосования к парламентскому большинству.

Gallup International Аssociation презентовало сегодня результаты социологического исследования по электоральным предпочтениям граждан Армении: на рубеже апреля и мая опрошенным жителям республики было предложено выбрать, за кого бы они проголосовали, если бы парламентские выборы 2026 года состоялись в ближайшее воскресенье.

Чего хочет Армения?

Опрос показал, что среди определившихся поровну сторонников правящей партии "Гражданский договор" и двух националистических блоков Роберта Кочаряна и Сержа Саргяна: за партию Никола Пашиняна проголосовали бы здесь и сейчас 11,5% опрошенных, за кочаряновский блок "Армения" – 8%, за саргсяновский блок "Честь имею" – 3,7% (то есть в сумме у националистов 11,7%).

Все остальные голоса сильно распылены по менее популярным партиям. Когда-то крупнейшая партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна получила бы лишь 3,2%, радикальные националисты АРФ "Дашнакцутюн" – 2,2%. Менее 3% опрошенных согласны отдать голоса за партию Вардана Гукасяна, "Республику" и Меритократическую партию.

Совсем ничтожные результаты – менее 1% – у парламентской в 2017-2021 годах партии "Просвещенная Армения", "Страны для жизни", "Армянского национального конгресса", русофобского "Национально-демократического полюса" и "Христианско-демократической партии".

Остальные голоса из тех, кто согласился ответить на вопрос и не затруднился выбрать вариант, распределились между вариантами "не ходить на выборы", "ни за кого не голосовать" и "испортить бюллетень".

Смысл опроса

Хотя на первый взгляд опрос выглядит как провал для премьер-министра Никола Пашиняна и его партии "Гражданский договор", буквальное воплощение его результатов в жизнь означало бы победу ГД на парламентских выборах.

Дело в том, что в армянском законодательстве установлены два порога прохождения в парламент: отдельная партия должна набрать не менее 5% голосов, а партийный блок – не менее 7% голосов. Это значит, что из опроса GIA в парламент проходят только "Гражданский договор" с 11,5% и кочаряновские националисты из "Армении" с 8%.

Поскольку распределение мест происходит по пропорциональной системе, "Гражданский договор" получил бы 59% депутатских кресел в парламенте (63 мандата из 107), а "Армения" – 41% (44 мандата). Это означало бы некоторое ослабление "Гражданского договора", у которого сейчас 71 мандат, и укрепление националистической оппозиции, имеющей сейчас 36 мест на оба блока, однако парламент все равно остался бы под контролем Никола Пашиняна.

Детали опроса

Общая картина опроса GIA свидетельствует о разочарованности граждан Армении своими политическими элитами. Де-юре опрос информирует о прогнозируемой победе "Гражданского договора" на парламентских выборах, но де-факто сообщает, что армянским избирателям не за кого голосовать: менее четверти опрошенных отдали голоса за одну из нынешних парламентских сил.

Треть опрошенных не хотят идти на избирательные участки или придут, чтобы "ни за кого не голосовать" или испортить бюллетени. Еще четверть не знают, за кого голосовать или не хотят раскрывать свою позицию. Оставшиеся 15% не хотят голосовать ни за Никола Пашиняна, ни за Кочаряна с Саргсяном, поэтому делают случайный выбор в пользу одной из десятка партий, не играющих на армянской политической арене никакой роли.

До парламентских выборов в Армении больше года. За это время стоит ожидать создания новых блоков между партиями, чья поддержка слишком мала для преодоления избирательного порога. Пока что в республике наблюдается ситуация относительной апатии, а она выгодна правящей партии: чем меньше люди понимают, как голосовать против "Гражданского договора", тем меньше у ГД реальной конкуренции.