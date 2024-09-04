Вестник Кавказа

Партия Кочаряна поддержит импичмент Пашиняна

Партия Кочаряна поддержит импичмент Пашиняна
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В Армении оппозиция сообщила, что все 28 депутатов фракции Кочаряна подпишут импичмент Пашиняна. Для того, чтобы отстранить премьера, потребуются голоса еще 26 парламентариев.

В парламенте Армении оппозиционные силы вновь заговорили об импичменте против премьер-министра Никола Пашиняна. Фракция "Айастан" ("Армения") экс-президента страны Роберта Кочаряна в случае импичмента готова обеспечить 28 голосов - из необходимых 54.

В оппозиционной фракции напомнили, что для начала процесса выражения недоверия Пашиняну нужны минимум 36 подписей.

"Фракция "Армения" единогласно подтверждает готовность предоставить подписи всех своих 28 депутатов для запуска процесса импичмента, если инициаторы такого процесса смогут обеспечить подписи недостающих восьми депутатов, а также публично заявят о своей способности и ответственности предоставить необходимое количество людей для успеха импичмента"

– заявление фракции

Для того, чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка минимум 54 депутатов.

Также в оппозиции отметили, что процессу помогли бы протесты граждан, необходимо мощное общенациональное давление.

Всего в армянском парламенте 34 оппозиционных депутата, также имеется четыре независимых парламентария.

Ранее предложение о начале процедуры импичмента в отношении премьера выдвинули в гражданском движении "Артун энк" ("Мы на чеку").

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