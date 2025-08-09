Европа в страхе, глобальный Юг в восторге: Чего ждет мир от первой встречи Путина и Трампа?

Встреча президента России и США 15 августа на Аляске вызывает бурный интерес во всем международном сообществе. Одни опасаются "сговора", другие видят в ней шанс на мир.

Позиция Венгрии

Однозначную поддержку саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа выразил политик, который почти год назад пытался запустить мирный процесс, нанеся визиты в Киев, Москву, Пекин и в резиденцию Трампа. Венгерский премьер Виктор Орбан просит Евросоюз подержать усилия Дональда Трампа по Украине на встрече с Владимиром Путиным.

"Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому он встречается с Путиным в следующую пятницу", — сказал он, обвинив лидеров Европы в том, что они "подорвали мир".

Теперь у них есть шанс восстановить мирное состояние, но для этого ЕС нужно поддержать Трампа, отметил Орбан. Лидер Венгрии не подписал совместное заявление 26 лидеров Европейского союза, в котором они поддержали курс Киева на евроинтеграцию и отметили, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины".

Позиция Евросоюза и Британии

Лидеры Европы, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Польшу и Финляндию на следующий день после анонса саммита на Аляске выступили с отдельным заявлением, в котором потребовали в рамках мирного урегулирования учесть интересы безопасности Европы и Украины и протестовали против изменения международных границ силой. Последний пассаж был отсылкой к идее Трампа об "обмене территорий" между Россией и Украиной.

Общая реакция стран ЕС и Британии состоит в опасении выпасть из крупнейшего геополитического процесса в собственном регионе.

"Мы рискуем остаться незаметными в истории", - со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщает телеканал CNN.

В Германии, опасаясь договоренностей Путина и Трампа против Европы, все же надеются на санкционную "дубинку" США. Колумнист правоконсервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе пишет: "Доходы от нефти настолько важны для России, что Трамп нашел здесь рычаг, которым Запад до сих пор пользовался слишком нерешительно. При президенте Байдене ни в Америке, ни в Европе не было готовности подвергать отношения с Индией такому испытанию на прочность из-за Украины".

Позиция Китая и Индии

В отличие от Запада, лидеры глобального Юга однозначно поддержали саммит. Китай видит в нем продвижение мирного процесса по Украине.

"Мы с удовлетворением отмечаем поддержание контактов между Россией и США, а также улучшение взаимоотношений стран и продвижение мирного процесса урегулирования украинского кризиса", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, добавив, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие миру.

Встречу Путина и Трампа приветствует Индия, которой, к слову, американский лидер, как и Китаю, угрожал санкциями за покупку российской нефти.

"Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине и открыть перспективы для установления мира", - заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Позиция Венесуэлы

Президент Венесуэлы еще не дождавшись итогов присудил президентам России и США победу.

"Россия и Путин одержали победу", - заявил Николас Мадуро.

Примечательно, что его мнение разделяет американское бизнес-издание Bloomberg.

"Приглашение Трампа (на встречу Путина) — уже победа Кремля. Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более", — пишет колумнист издания Марк Чемпион.

Позиция Турции

Турцию трудно однозначно отнести к западным странам или к глобальному Югу, но в Анкаре внимательно следят за предстоящей встречей. Издание Milliyet считает, что Трамп едет на американский север в статусе победителя.

"Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он анализирует противников по отдельности и определяет стратегию", — отмечают авторы, добавляя, что Трамп ведет себя как игрок в покер, полагающийся на риск.

Политолог Мурат Йеткин до объявления места встречи очень рассчитывал, что она состоится в Турции. В таком случае статус Стамбулка как "посредника для достижения мира" должен был укрепиться, а Реджеп Тайип Эрдоган получил бы "дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", утверждал он.

Скорее всего это так, но Трамп и Путин удивили не только Турцию, но и Саудовскую Аравию, где прошли первые российско-американские переговоры после начала СВО, и ОАЭ, которую Путин после встречи с президентом Мухаммедом бен Зайдем называл в качестве возможной переговорной площадки.