Chevron: обмеление Каспия требует строительства трубопроводов

Решить проблему снижения уровня Каспийского моря для транспортировки углеводородов можно путем ввода кооперативной инфраструктуры, основанной на трубопроводах, заявил представитель Chevron Дилан Морган.

Устойчивая тенденция Каспийского моря к обмелению бросает вызов существующей транспортной логистике и вынуждает искать новые "зеленые" подходы к перемещению нефти и газа по транскаспийскому направлению, отметил вице-президент евразийского подразделения Chevron Дилан Морган.

Представитель Chevron видит решение проблемы сокращения водных ресурсов Каспия в согласованной интеграции общей транспортной инфраструктуры, которая оптимизирует эффективность грузоперевозок, сократив логистические издержки на содержание судов и обслуживание портов, а также снизит зависимость от дноуглубительных работ.

"Наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идёт об устойчивом и ответственном подходе"

– Дилан Морган

Предложение было выдвинуто в ходе участия представителя американской нефтедобывающей компании в Каспийской технической конференции SPE 2025, которая собрала в столице Азербайджана представителей нефтяной и газовой промышленности.

Проблемы транскаспийских трубопроводов

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о технических и экономических причинах, из-за которых проекты транскаспийских трубопроводов не рассматриваются в настоящее время Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.

"Предложение Дилана Моргана трудно реализуемо из-за специфики дна Каспийского моря. Если провести детальный анализ, то станет ясно, что оно крайне неудобно для прокладки трубопроводов. На севере Каспия в срединной части очень большая глубина, хотя у берегов море и мелеет. Там происходит резкий переход глубины, дно имеет форму чаши. Сложно представить, как по такому дну можно построить, скажем, нефтепровод из Казахстана в Азербайджан", - прежде всего сказал он.

"Проблема обмеления Каспия и его негативного влияния на транспортировку любых грузов с одного каспийского берега на другой абсолютно реальна, но строительство трубопроводов по дну моря не выглядит решением этой проблемы. Физическая конструкция морского нефтепровода в каспийских условиях слишком сложная – именно поэтому такие идеи никогда всерьез не обсуждались, а не потому, что раньше с уровнем Каспийского моря все было в порядке", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

"Что касается строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан, это более реалистичный проект, но у него есть нерешенные вопросы, которые обозначаются не один год. Самый первый вопрос – кто будет финансировать этот газопровод? Второй, вставший после начала активного экспорта азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору", – куда гипотетический Транскаспийский газопровод будет идти? Вся та инфраструктура, которая построена из Азербайджана через Грузию и Турцию в ЕС –TANAP, TAP, а также "Баку-Тбилиси-Эрзурум" – полностью заполнена азербайджанским газом, и в текущих мощностях нет доли для прокачки туркменского газа", - сообщил экономист.

"Из этого следует, что для организации поставок туркменского газа в Европу, в том числе с прокачкой в Азербайджан по морскому газопроводу, необходимо строить дополнительную транспортную инфраструктуру. Здесь мы возвращаемся к первому вопросу: кто будет финансировать строительство дополнительных ниток "Баку-Тбилиси-Эрзурум", TANAP и TAP? Пока нет никакой конкретики по этому вопросу, чтобы можно было всерьез говорить о перспективах Транскаспийского газопровода", - обратил внимание Ровшан Ибрагимов.

Эксперт отметил, что проблему для азербайджанской инфраструктуры составляет и расширение ее использования Казахстаном для экспорта своей нефти в западном направлении. "С одной стороны, завозить нефть из Казахстана в Азербайджан танкерами становится все сложнее, поскольку из-за обмеления вход в порты ограничивается, танкеры приходится загружать не полностью. С другой стороны, когда Казахстан сообщает о планах увеличения объемов поставок нефти в Азербайджан для прокачки через "Баку-Тбилиси-Джейхан", встает вопрос, кто будет оплачивать разницу в качестве между казахским сернистым сортом и азербайджанской маркой легкой нефти Azeri Light? При смешивании двух видов нефти качество азербайджанских поставок будет снижаться", - отметил он.

В связи с этим Азербайджан сейчас не рассматривает никаких транскаспийские трубопроводные проекты. "Пока что видны только негативные стороны таких предложений. Если будет построен газопровод для доставки туркменского газа на те же европейские рынки, куда сегодня экспортирует свой газ Азербайджан, то цены упадут, доходы снизятся. Для казахской нефти единственное решение – это увеличивать количество танкеров при решении вопроса, кто будет оплачивать разницу в качестве. Кстати, Азербайджан сейчас предлагает, чтобы Казахстан прокачивал свою нефть через пустующий нефтепровод "Баку-Супса", имеющий мощность 7 млн т, что удовлетворит казахстанский запрос на прокачку, но пока Астана не согласилась в азербайджанской инициативой и переговоры продолжаются", - заключил Ровшан Ибрагимов.