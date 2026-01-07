Четыре причины, почему Эрдоган не поддерживает протесты в Иране

Глава МИД Турции выступил с осуждением Израиля как государства, поддерживающего беспорядки в Иране - это заявление стало первой официальной реакцией Анкары на продолжающиеся с конца декабря антиправительственные протесты иранцев.

В Иране уже две недели продолжаются массовые протесты, вызванные экономическим кризисом: падением риала, инфляцией в 40-50% и санкциями. Столкновения с полицией привели к гибели от 22 до45 демонстрантов и от 4 до 6 силовиков; задержано 2200 человек. Протесты охватили 111 городов; в стране отключены интернет и телефонная связь.

Верховный лидер Али Хаменеи назвал протестующих "вандалами" и обвинил в беспорядках президента США Дональда Трампа. При этом правительство готово проявить снисходительность к мирным протестующим. Демонстранты скандируют против режима и за сына бывшего монарха Резу Пехлеви; зафиксировано опрокидывание статуи генерала Касема Сулеймани. Трамп пригрозил ударом, если власти перейдут к массовым убийствам людей; авиакомпании отменяют рейсы в Иран.

Что думают в Турции о протестах в Иране?

В соседней Турции внимательно наблюдают за событиями в Иране, однако сформированной официальной реакции Анкары мы не слышали вплоть до недавнего времени. 9 января турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus приостановили полеты в Иран (Тегеран, Тебриз, Мешхед) из-за протестов и угрозы безопасности. Turkish Airlines отменила 17 рейсов на 9-10 января. Два самолета развернулись в воздухе.

На следующий день поступила первая четкая реакция турецкого руководства.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью турецкому ТВ обвинил Израиль в использовании внутренних протестов в Иране для дестабилизации действующего режима. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к военной эскалации, но только при поддержке США - это обсуждалось во время его визита в Вашингтон в конце декабря; без гарантий от союзников он не готов действовать.

Фидан напомнил о многолетних санкциях против Ирана, которые ухудшают жизнь населения в молодой стране, провоцируя протесты, подобные волнениям 2019 и 2022 годов. По его мнению, к объективным причинам недовольства добавляются внешние попытки вмешательства.

Турция, по словам Фидана, заинтересована в дипломатическом урегулировании: улучшении положения иранцев, нормализации отношений Ирана с США и Западом в целом через переговоры. Это способствовало бы стабильности в регионе и ослабило бы поддержку силовых сценариев. В заключение он передал послание от Эрдогана иранским лидерам: пересмотреть региональную политику, углубить связи с арабскими странами и взять совместную ответственность за безопасность Ближнего Востока.

Из заявления Хакана Фидана становится ясно, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана не в восторге от митингов в соседней стране. На первый взгляд, кажется, что Турции они должны быть выгодны, ведь Иран - все еще региональный конкурент. Тегеран и Анкара боролись многие годы за лидерство в Сирии, на Южном Кавказе и в Ираке, поддерживая разные стороны конфликтов. При этом хаотизация ситуации в Иране несет Турции больше угроз, чем выгод.

Курдская угроза

В первую очередь среди угроз безопасности Турции в иранских беспорядках стоит назвать курдскую проблему.

Курдские оппозиционные партии Ирана, базирующиеся в Ираке, в четверг призвали к всеобщей забастовке в курдских районах западной части страны. По данным правозащитной организации Hengaw, акция получила отклик в около 30 городах и поселках — подтверждено видео с закрытыми магазинами. В провинциях Илам, Керманшах и Лурестан во время беспорядков силовики убили не менее 17 протестующих, в основном курдов и лурцев.

Операция США в Ираке в 2003 году привела к большим головным болям для Турции. Ее вооруженные силы были вынуждены многие годы вести боевые действия на севере Ирака, чтобы купировать угрозу Рабочей партии Курдистана (РПК). Если режим в Иране падет, а иранский Курдистан отделится, то начавшийся процесс замирения с курдами в Турции может зайти в тупик, и к востоку от Турции снова возникнет курдская угроза.

Эту же проблему актуализировала и Гражданская война в Сирии, где Анкара провела три военные операции по борьбе с сирийским филиалом РПК в лице YPG. Другое дело, что в Сирии, в отличие от Ирака, правительство Эрдогана поддержало смену режима. Возможно, Анкара усвоила уроки Сирии и не хочет повторения той же ситуации в Иране.

Вспоминая Сирию, можно также отметить, что гражданская война привела к наплыву почти 4 млн беженцев в Турцию, которые легли тяжелым бременем на ее экономику. Население Ирана в три раза больше, чем Сирии. В случае эскалации, гражданской войны или интервенции США в Турцию могут прибыть миллионы беженцев.

Западное вмешательство

Вторая причина подхода Турции к беспорядкам в Иране может быть связана с неприязнью к региональной активности Запада.

Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз чуть не становился жертвой инспирированных с Запада попыток бархатной революции (протесты в парке Гези в 2013 году) и военных путчей (в 2016 году). Турецкие власти получают от западных политиков и организаций обвинения в "диктатуре" и нарушении прав человека. Запад, как и против Ирана, вводил санкции против Турции за ее внутренние дела и кооперацию с Россией, что усугубило экономический кризис в стране. Попытка военного госпереворота позднее была поддержана Администрацией президента США Джозефа Байдена.

Когда в начале года Администрация Дональда Трампа пошла по пути силовой смены власти в Венесуэле, советник Эрдогана осудил этот шаг. В правящей Партии справедливости и развития понимают, что если позволить извне свергнуть действующее правительство в Иране, создастся еще один опасный прецедент, и следующим на очереди может быть сам Эрдоган.

Противостояние с Израилем

Третья основная причина связана с Израилем. Не зря Хакан Фидан обвиняет Израиль в попытке развязать войну США против Ирана. Израилю нужно уничтожить своего исторического соперника. У Турции с Ираном хоть и есть конкуренция, но Израиль превратился в полноценную угрозу. Израиль организовал военный блок с Кипром и Грецией, атакует Сирию и Палестину и пытается оказать давление на Турцию в Сомали.

Ослабление Ирана автоматически усилит противника Турции в лице Израиля. Не случайно Турция солидаризировалась с Ираном и его прокси-силами во время 12-дневной войны 2025 года, интервенции Израиля в Ливан и взаимных ударов Ирана и Израиля в 2024 году, а также в ходе атак США и Израиля против хуситов в Йемене.

Баланс в регионе

Четвертая причина - нежелание Турции допустить разбалансировку сил в регионе. Если в Иране сменится власть, почти 100% она станет прозападной, что усилит позиции США на Ближнем Востоке, причем в непосредственной близости от турецких границ. При всей симпатии между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкий президент понимает, что Трамп - это любитель политики "мир через силу", не гнушающийся ради американской выгоды давлением даже на партнеров и союзников.

Пока Турция доминирует в Сирии, а в Иране держится правительство, Эрдоган - равноправный партнер для Трампа. Но если в Иране произойдет госпереворот, то баланс между США и Турцией на Ближнем Востоке изменится в американскую пользу. И тогда требования Вашингтона к Анкаре перестать покупать российскую нефть и вернуть Москве ракетные системы С-400 будут звучать настойчивее и весомее.