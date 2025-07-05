В Рио-де-Жанейро подходит к конце саммит БРИКС. В каком состоянии находится организация сейчас и каковы ее перспективы?

На саммите БРИКС, проходящем 6-7 июля 2025 года в Бразилии, обсуждаются ключевые вопросы безопасности, экономики и глобального управления, касающиеся стран-участниц организации.

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи, подчеркнул, что "на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики", а совокупный валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности достигает $77 трлн. Он отметил, что созданная Pападом либеральная модель глобализации утратила актуальность и что "перемещение деловой активности в развивающиеся страны запускает мощный рост экономик", включая страны БРИКС. Российский лидер призвал к активизации сотрудничества в области технологий, логистики, страхования и торговли, подчеркивая необходимость расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. Он также сообщил о значительном увеличении доли взаимных расчетов, осуществляемых в рублях.

На пленарном заседании в Рио-де-Жанейро Россию очно представляет глава МИД Сергей Лавров. Министр отметил, что БРИКС не следует путать с НАТО, и акцентировал внимание на принципах равенства и взаимопомощи. Он осудил применение односторонних экономических санкций и призвал международное сообщество к совместным усилиям в решении конфликтов, таких как ситуация на Украине, в Газе и в Судане.

Ключевые заявления участников саммита касались вопросов мирного урегулирования международных конфликтов и улучшения благосостояния граждан. В итоговой декларации было отмечено, что БРИКС приветствует предложения по мирному решению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержки международного права и дипломатических инициатив.

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность по поводу растущих рисков ядерного конфликта и потребовали контроля над вооружениями. В частности, они осудили недавние военные удары Израиля и США по Ирану, считая их нарушением международного права. Страны-участницы подчеркивают важность независимых механизмов для развития и поддержания глобального мира и стабильности.

В контексте расширения БРИКС обсуждались планы по привлечению новых партнеров. Бразилия лоббирует вступление Вьетнама и Нигерии. Напомним, что по итогам предыдущего саммита в Казани остальные страны настояли на том, чтобы несколько притормозить расширение. Тогда БРИКС выработал схему ступенчатой системы принятия новых членов, введя статусы "приглашенных стран", к которым относятся Саудовская Аравия и Аргентина, и "стран-партнеров БРИКС" - такой получили 13 государств, включая Турцию, Индонезию, Вьетнам, Казахстан, Таиланд, Узбекистан, Боливию, Беларусь, Кубу, Уганду, Алжир, Нигерию и Малайзию.

Одним из значимых результатов саммита в Бразилии стало подтверждение инициативы по созданию независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры для повышения эффективности валютных операций между странами БРИКС и создания независимых систем поддержки экономики, что отвечает текущим вызовам глобальной экономики. Страны также работают над инициативой Путина о создании Зерновой биржи, и российский президент отметил прогресс в этом направлении.

Успехи БРИКС вызывают раздражение президента США Дональда Трампа. О своей неприязни он решил напомнить вновь. "Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет", — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Негативное отношение президента США свидетельствует об успехах БРИКС. Некоторые другие западные политики уже поняли, что ломать "мировое большинство" невозможно и опасно. Поэтому они пытаются встроиться в процесс и перехватить инициативу у России и Китая. В 2023 году французский президент Эммануэль Макрон хотел приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Однако пока попытки Запада сломать или встроиться в БРИКС не дают результата.

Заявления БРИКС по Ближнему Востоку оказались весьма своевременными. Во время 12-дневной войны Иран обращался к организации с просьбой о поддержке, и при первом же саммите его партнеры по БРИКС выразили солидарность с ИРИ и осудили Израиль. Сегодня, во второй день саммита, в США отправился израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Трамп добивается от него прекращения войны в Газе. Действуя на опережение, БРИКС уже озвучил условия половины мирового населения: Палестина должна быть создана за счет объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под контролем Палестинской нацадминистрации. БРИКС также продемонстрировал единство в Сирии, потребовав от Израиля вывести свои войска с территории этой арабской страны.