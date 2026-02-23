Азербайджан отправит в Армению 4,5 тыс т дизельного топлива

Порядка 4,5 тыс т дизельного топлива отправит Азербайджан в Армению сегодня. Поставка будет осуществлена по железной дороге.

Очередная партия топлива отправится из Азербайджана в Армению. На этот раз в Армению будет направлено 4,5 тыс т дизельного топлива.

По данным СМИ, груз будет отправлен по железнодорожному маршруту сегодня, 25 февраля.

Напомним, что поставки грузов из Азербайджана в Армению осуществляются с конца прошлого года. РА начала получать зерно, которое проходит транзитом через Азербайджан, также Армения получает топливо из Азербайджана. В январе азербайджанский топливный экспорт в РА превысил $2 млн.

В Армении растет спрос на топливо из Азербайджана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на позитивную тенденцию в армяно-азербайджанской торговле: Ереван с каждым разом увеличивает закупки нефтепродуктов азербайджанского производства.

"Это уже третья поставка дизельного топлива, и в этот раз объем заметно превышает предыдущие партии. Объяснение стоит искать вне геополитических аспектов, в самой экономике: Армении выгодно покупать горючее в Азербайджане, которое SOCAR продает по коммерческой цене. Несколько дней назад прошла информация, что Грузия предоставила льготные тарифы для транспортировки товаров из Азербайджана в Армению, следовательно, импортировать азербайджанские нефтепродукты стало еще выгоднее", - прежде всего сказал он.

"Важно, что грузинские льготы распространяются на транзит всех категорий товаров из Азербайджана, а также из третьих стран, в данном случае речь о России и Казахстане, экспортирующим зерно в Армению по железным дорогам Азербайджана и Грузии. Поэтому стоит ожидать, что в обозримой перспективе перечень товаров из Азербайджана в Армению будет расти. Со временем возможны и поставки товаров из Армении в Азербайджан", - ожидает Ровшан Ибрагимов.

"Вполне логично, что страны начали торговать с поставок горючего в Армению, поскольку это стратегический товар для Еревана, у которого нет своих значительных источников энергоресурсов, прежде всего месторождений нефти и газа. Эти поставки уже сформировались в некий стабильный формат торговых взаимоотношений двух стран В дальнейшем они будут зависеть от баланса спроса – насколько армянский рынок нуждается в горючем – и предложения – какой объем нефтепродуктов по коммерческим ценам может предоставить Азербайджан", - отметил экономист.

"Безусловно, армяно-азербайджанская торговля напрямую зависит от того, как будут развиваться отношения между Азербайджаном и Арменией. Сейчас мы наблюдаем исторически значимый процесс того, как осторожно и точечно восстанавливается мирное взаимодействие двух государств, находившихся в многолетней конфронтации. Это нелегкий процесс, но он постепенно продвигается, стороны ищут возможности для расширения связей. А как известно из истории международных отношений, интенсивность торговых и в целом экономических отношений государств способствует более прочным политическим контактам и предотвращению потенциальных конфликтов", - указал он.

"Чем больше взаимных интересов, основанных на прагматике, тем меньше вероятность того, что когда-либо Армения и Азербайджан вновь возьмутся за оружие. Экономика будет дополнительным фактором укрепления и развития взаимодействия двух стран и поможет формированию устойчивой мирной повестки дня", - заключил Ровшан Ибрагимов.