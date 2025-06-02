Зурабишвили отказалась выдвигаться на пост мэра Тбилиси

Бывший президент Грузии Саломе Зурабившили заявила, что не поддерживает ни участие в муниципальных выборах, ни их бойкот на фоне предложения оппозиции выдвинуть ее кандидатуру на пост мэра Тбилиси.
По ее словам, выход из сложившейся ситуации лежит в некоем "единстве" и протесте.
"В конце концов, участие в выборах закончится неудачей. В этих условиях нет формулы победы. С другой стороны, бойкот как кампания тоже абсурден. Нет ни одного примера бойкота, который был бы объявлен какой-то победой"
- Саломе Зурабишвили
Она выразила уверенность, что муниципальные выборы не смогут состояться.
Напомним, что с инициативой выдвинуть Зурабишвили на пост мэра Тбилиси выступил лидер партии "Граждане", входящей в коалицию "Сильная Грузия", Алеко Элисашвили.
За бойкот выборов выступают восемь оппозиционных партий, а участие в выборах выбрали коалиция "Сильная Грузия" и партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.