Зурабишвили отказалась выдвигаться на пост мэра Тбилиси

Часть оппозиции предложила экс-президенту Грузии Зурабишвили выдвинуться на пост мэра Тбилиси на предстоящих муниципальных выборах. Она не поддержала как участие в выборах, так и их бойкот.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабившили заявила, что не поддерживает ни участие в муниципальных выборах, ни их бойкот на фоне предложения оппозиции выдвинуть ее кандидатуру на пост мэра Тбилиси.

По ее словам, выход из сложившейся ситуации лежит в некоем "единстве" и протесте.

"В конце концов, участие в выборах закончится неудачей. В этих условиях нет формулы победы. С другой стороны, бойкот как кампания тоже абсурден. Нет ни одного примера бойкота, который был бы объявлен какой-то победой"

- Саломе Зурабишвили

Она выразила уверенность, что муниципальные выборы не смогут состояться.

Напомним, что с инициативой выдвинуть Зурабишвили на пост мэра Тбилиси выступил лидер партии "Граждане", входящей в коалицию "Сильная Грузия", Алеко Элисашвили.

За бойкот выборов выступают восемь оппозиционных партий, а участие в выборах выбрали коалиция "Сильная Грузия" и партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.