Зурабишвила выступила на акции протеста в Грузии

Экс-глава грузинского государства поучаствовала в очередном митинге оппозиции в столице республики. Она отметила, что продолжит бороться за будущее страны.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в протестной акции, которая прошла возле здания парламента в Тбилиси вечером 29 июня. Демонстранты требовали отпустить задержанных активистов и лидеров ряда оппозиционных партий.

В ходе своего выступления Экс-глава государства в который уже раз призвала оппозицию к единству. Она также подчеркнула, что намерена бороться за страну.

"Я буду там, где есть единство. Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель – спасти страну вместе... Они (власти страны – прим. ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины"

– Саломе Зурабишвили

В Грузии регулярно проходят оппозиционные митинги с призывом провести новые выборы в парламент. Она охватили страну после того, как осенью прошлого года власти республики объявили о своем решении отложить старт переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

Напомним, Зурабишвили занимала президентский пост с середины декабря 2018 года до конца декабря 2024 года.