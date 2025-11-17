Вестник Кавказа

Жоржолиани и Асконас обсудили "маршрут Трампа"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и США обсудили "маршрут Трампа", а также ситуацию в регионе. Тбилиси также заявил о готовности перезапустить отношения с Вашингтоном.

В Грузии прошла встреча главы администрации правительства Левана Жоржолиани с делегацией Госдепа США, которую возглавил Джонатан Асконас. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также "маршрут Трампа". 

Жоржолиани отметил, что Тбилиси готов к перезапуску отношений с Вашингтоном в формате стратегического партнерства. Стороны также обсудили позицию Грузии по "маршруту Трампа". Отмечено потенциально положительное воздействие проекта на экономику и безопасность грузоперевозок. 

Отметим, что вчера в Ереван прибыла заместитель госсекретаря США Элисон Хукер. Запланированы встречи с руководством Армении в контексте реализации "маршрута Трампа".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.