Жоржолиани и Асконас обсудили "маршрут Трампа"

Грузия и США обсудили "маршрут Трампа", а также ситуацию в регионе. Тбилиси также заявил о готовности перезапустить отношения с Вашингтоном.

В Грузии прошла встреча главы администрации правительства Левана Жоржолиани с делегацией Госдепа США, которую возглавил Джонатан Асконас. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также "маршрут Трампа".

Жоржолиани отметил, что Тбилиси готов к перезапуску отношений с Вашингтоном в формате стратегического партнерства. Стороны также обсудили позицию Грузии по "маршруту Трампа". Отмечено потенциально положительное воздействие проекта на экономику и безопасность грузоперевозок.

Отметим, что вчера в Ереван прибыла заместитель госсекретаря США Элисон Хукер. Запланированы встречи с руководством Армении в контексте реализации "маршрута Трампа".