Жители Северной Осетии получат 10 млрд рублей социальной поддержки

Более 10 млрд рублей социальной помощи было выделено многодетным семьям, ветеранам труда, военнослужащим и их близким в Северной Осетии. Выплаты увеличились более чем в три раза.

Объем социальных выплат жителям Северной Осетии показал значительный рост: вложения по развитию социальной защиты составили 10 млрд рублей, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Поддержка семей с детьми, ветеранов труда, предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, выплаты военнослужащим и их семьям, а также другие социальные обязательства остаются приоритетом при формировании бюджета"

– Сергей Меняйло

Региональные власти увеличили расходы на социальную помощь более чем втрое по сравнению с выплатами 2024 года, когда на эти цели было направлено порядка 3 млрд рублей. Увеличение выплат связано с неуклонным проведением социальной политики, нацеленной на поддержку и повышение уровня жизни населения, как на федеральном, так и региональном уровнях.