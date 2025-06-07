Жители Азербайджана отдохнут три дня на День национального спасения

Три выходных дня ожидают жителей Азербайджана на День национального спасения в 2025 году. В этом году праздник выпадает на воскресенье, и выходной переносится на понедельник.

Сразу несколько дней будут отдыхать жители Азербайджана на День национального спасения в нынешнем году.

В этом году государственный праздник День национального спасения, который отмечается 15 июня, приходится на воскресенье. Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, выходной переносится на понедельник 16 июня, который будет нерабочим днем.

А 14 июня в 2025 году выпадает на субботу.

Это означает, что дни с 14 по 16 июня включительно будут нерабочими.