Азербайджан впервые стал чемпионом Европы по човгану

Азербайджан вписал в историю традиционной конной игры човган свое имя в статусе чемпиона Европы – ради этого он обыграл на первенстве в Польше команды из Турции, Венгрии и Мальты.

Сегодня в Польше закончилось европейское первенство по човгану – традиционной восточной конно-спортивной игре, прародительнице конного поло. Впервые в истории соревнований чемпионом Европы стала команда из Азербайджана.

В финале азербайджанские човганисты встретились с командой Мальты. В этой встрече Азербайджан доминировал на протяжении всего игрового времени, завершив ее победой 6:2.

Стоит отметить, что только мальтийцы смогли заработать очки в играх против команды Азербайджана – в четвертьфинале азербайджанские спортсмены обыграли команду Турции 3:0, а в полуфинале так же всухую победили човганистов из Венгрии 4:0.

Отметим, что в трехдневном турнире участвовали команды из шести государств – помимо Азербайджана, Мальты, Турции и Венгрии за звание чемпиона Европы боролись човганисты из Британии и хозяйки чемпионата Польши.