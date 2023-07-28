Жителей Грузии предупредили об оползнях и подтоплениях

Опубликовано: 3:40, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии в пятницу вечером и в субботу утром ожидаются дожди. Синоптики предупреждают, что из-за непогоды возможны подтопления и оползни.

Сегодня после обеда и до утра 29 июля в Грузии будут идти дожди, предупредили в Национальном агентстве окружающей среды.

Наиболее сильные осадки ожидаются в западной и восточной части страны.

Метеорологи акцентируют внимание на том, что из-за обильных осадков вода в водоемах может подняться до опасных значений, а в горах возможно образование оползней.

Помимо этого, в ряде районов восточной части страны возможен град.