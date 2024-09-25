Вестник Кавказа

Жителям России не грозит новый коронавирус

Жителям России не грозит новый коронавирус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор опроверг появившиеся в некоторых российских СМИ сообщения о появлении нового коронавируса - ситуация с заболеванием в стране полностью находится под контролем и является стабильной.

Отдельные российские средства массовой информации дезинформируют граждан, сообщая о якобы появлении новой мутации коронавируса – это не соответствует действительности, ученые продолжают лишь исследовать их уже известные варианты, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. В публикациях делается ссылка на статью, опубликованную 28 мая 2025 года в научном журнале Nature Communications"

- Роспотребнадзор

В ведомстве пояснили: такая статья в журнале действительно есть, вот только речь в ней идет не о выявлении нового вируса, а об исследованиях прежних мутаций. Что касается статистики заболеваний в России, то эпидемиологическая ситуация с болезнью остается стабильной и контролируемой, - цитирует сообщение ТАСС.

В то же время, хотя результаты исследований не говорят о возникновении немедленной угрозы для человечества, они вызывают опасения о рисках теоретической возможности развития и распространения новых вирусов, хотя это и маловероятно, - добавили в надзорном ведомстве. 

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