Жителям Предгорного округа вернули свет после утренней аварии

На Ставрополье восстановлено электроснабжение ряда населенных пунктов. Из-за аварии, произошедшей в среду утром, не было света у полутора десятков тысяч человек.
В Ставропольском крае восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов, оставшихся без света из-за утренней аварии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале главы Предгорного округа.
В нем подчеркивается, что к настоящему времени электроснабжение удалось полностью восстановить.
Ранее сообщалось, что в среду утром на Ставрополье произошла авария, оставившая без света жителей станицы Ессентукская, села Винсады и еще нескольких поселков.