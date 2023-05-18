Жителям Предгорного округа вернули свет после утренней аварии

Опубликовано: 2:34, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье восстановлено электроснабжение ряда населенных пунктов. Из-за аварии, произошедшей в среду утром, не было света у полутора десятков тысяч человек.

В Ставропольском крае восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов, оставшихся без света из-за утренней аварии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале главы Предгорного округа.

В нем подчеркивается, что к настоящему времени электроснабжение удалось полностью восстановить.

Ранее сообщалось, что в среду утром на Ставрополье произошла авария, оставившая без света жителей станицы Ессентукская, села Винсады и еще нескольких поселков.