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Жителям Предгорного округа вернули свет после утренней аварии

Жителям Предгорного округа вернули свет после утренней аварии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье восстановлено электроснабжение ряда населенных пунктов. Из-за аварии, произошедшей в среду утром, не было света у полутора десятков тысяч человек.

В Ставропольском крае восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов, оставшихся без света из-за утренней аварии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале главы Предгорного округа.

В нем подчеркивается, что к настоящему времени электроснабжение удалось полностью восстановить.

Ранее сообщалось, что в среду утром на Ставрополье произошла авария, оставившая без света жителей станицы Ессентукская, села Винсады и еще нескольких поселков.

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