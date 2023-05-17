РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авария оставила без электроэнергии свыше 15 тыс жителей Ставрополья

Авария оставила без электроэнергии свыше 15 тыс жителей Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из-за аварии на Ставрополье остались без электроэнергии свыше 15 тыс местных жителей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Из-за аварии, произошедшей сегодня утром в Предгорном округе Ставропольского края, остались без света более 15 тыс местных жителей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 мая в Telegram-канале главы округа.

По словам Николая Бондаренко, света нет у 9 тыс человек в селе Винсады и поселках Санамер, Родники и Горный. Также нет электроэнергии у 6 тыс человек, проживающиъ в станице Ессентукская.

В настоящее время устанавливаются причины отключения электроэнергии. Ведутся восстановительные работы.

В Дагестане остались без электричества около 50 тыс человек

В Дагестане остались без электричества около 50 тыс человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version