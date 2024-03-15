В горных селах Дагестана включили свет

Электроснабжение восстановлено в горных селах Дагестана. Оно было нарушено из-за дорожных работ. Технарушение устранено в пяти горных селах Хунзахского района.
В пяти горных селах Хунзахского района восстановлено электрогоснабжение, сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".
Техническое нарушение ликвидировано в пяти селах района: Мочохе, Тадколо, Жалатори, Очло и Амиште. Снабжение было нарушено из-за дорожных работ.
Отмечается, что энергетики установили 4 опоры и перенесли ЛЭП на более высокий участок, защищенный от камнепада.