Вестник Кавказа

В горных селах Дагестана включили свет

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроснабжение восстановлено в горных селах Дагестана. Оно было нарушено из-за дорожных работ. Технарушение устранено в пяти горных селах Хунзахского района.

В пяти горных селах Хунзахского района восстановлено электрогоснабжение, сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

Техническое нарушение ликвидировано в пяти селах района: Мочохе, Тадколо, Жалатори, Очло и Амиште. Снабжение было нарушено из-за дорожных работ.

Отмечается, что энергетики установили 4 опоры и перенесли ЛЭП на более высокий участок, защищенный от камнепада.

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