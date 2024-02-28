В Дагестане утроят число поездов к курорту на Каспии

Создание Каспийского прибрежного кластера требует увеличение транспортного сообщения. В этой связи количества поездов на маршруте Махачкала – Дербент вырастет до 15 пар.
«В целях развития пригородных перевозок, в том числе в рамках создания кластера, предполагается поэтапно увеличить курсирование пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент с нынешних 5 до 15 пар с частотой курсирования поездов каждый час»
– замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров
Причины и планы увеличения количества поездов
По его словам, увеличение количества поездов на данном маршруте обусловлено ростом пассажиропотока и необходимостью обеспечения комфортных условий путешествия.
Далее он подчеркнул, что цель увеличение числа маршрутов снизить загруженность и обеспечить возможности выбора удобного времени отправления для пассажиров.