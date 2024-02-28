Вестник Кавказа

В Дагестане утроят число поездов к курорту на Каспии

В Дагестане утроят число поездов к курорту на Каспии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезда на маршруте Махачкала – Дербент вырастет до 15 пар. Увеличение количества поездов на данном маршруте обусловлено ростом пассажиропотока и необходимостью обеспечения комфортных условий путешествия.

Создание Каспийского прибрежного кластера требует увеличение транспортного сообщения. В этой связи количества поездов на маршруте Махачкала – Дербент вырастет до 15 пар.

«В целях развития пригородных перевозок, в том числе в рамках создания кластера, предполагается поэтапно увеличить курсирование пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент с нынешних 5 до 15 пар с частотой курсирования поездов каждый час»

– замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров

Причины и планы увеличения количества поездов

По его словам, увеличение количества поездов на данном маршруте обусловлено ростом пассажиропотока и необходимостью обеспечения комфортных условий путешествия.

Далее он подчеркнул, что цель увеличение числа маршрутов снизить загруженность и обеспечить возможности выбора удобного времени отправления для пассажиров.

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