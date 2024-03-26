Постоянными отключениями света в Ессентуках займется прокуратура

Регулярные и массовые отключения энергоснабжения, которые в последнее время происходят в Ессентуках, проверит краевая прокуратура Ставрополья.
В ведомстве пояснили, что в 2024 году из-за аварий на трансформаторной подстанции свет надолго отключался у свыше 12 тыс абонентов.
"В связи с выявленными нарушениями законодательства об электроэнергетике прокурор г. Ессентуки внес представление в сетевую организацию"
– прокуратура
Заявления с просьбой проверить соблюдение их права на бесперебойное энергоснабжение в орган направили сами жители города. Мэр Владимир Крутников поддержал их начинание, заявив, что администрация города со своей стороны направила запрос в Минэнерго региона.
В ведомстве уже прокомментировали ситуацию, заверив, что в 2024 году планируется модернизировать оборудование на подстанции "Ессентуки-2".