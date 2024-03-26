Постоянными отключениями света в Ессентуках займется прокуратура

Прокуратура Ставропольского края проверит ситуацию с постоянными отключениями электричества в Ессентуках. С соответствующим запросом в ведомство обратились сами местные жители, их поддержал и глава города.

Регулярные и массовые отключения энергоснабжения, которые в последнее время происходят в Ессентуках, проверит краевая прокуратура Ставрополья.

В ведомстве пояснили, что в 2024 году из-за аварий на трансформаторной подстанции свет надолго отключался у свыше 12 тыс абонентов.

"В связи с выявленными нарушениями законодательства об электроэнергетике прокурор г. Ессентуки внес представление в сетевую организацию"

– прокуратура

Заявления с просьбой проверить соблюдение их права на бесперебойное энергоснабжение в орган направили сами жители города. Мэр Владимир Крутников поддержал их начинание, заявив, что администрация города со своей стороны направила запрос в Минэнерго региона.

В ведомстве уже прокомментировали ситуацию, заверив, что в 2024 году планируется модернизировать оборудование на подстанции "Ессентуки-2".