Вестник Кавказа

Грузия впервые обзавелась плавучей солнечной электростанцией

Грузия впервые обзавелась плавучей солнечной электростанцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии открыли плавучую солнечную электростанцию. Ее мощность – 216 киловатт. Это первая плавучая станция в стране. Стоимость составила $177 тыс.

В грузинском селе Лемшвениери в регионе Квемо Картли запустили первую в стране солнечную электростанцию, мощность которой составляет 216 киловатт.

Она будет производить 300 тыс киловатт-часов в год и сэкономит порядка $32,5 тыс. В результате потребление сетевой электроэнергии компанией "Агро Импекс" упадет на 38%.

Отмечается плавучая станция позволит сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 31 200 кг эквивалента СО2.Стоимость электростанции составила $177 тыс.

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