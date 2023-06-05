Жителям Анапы запретили купаться из-за сильного ветра

Опубликовано: 12:59, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анапе местным жителям запретили купаться на пляжах. В ближайшее время там ожидается сильный ветер более 20 метров в секунду.

Власти Анапы ввели запрет на купание на всех пляжах города из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в понедельник на странице городской мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно прогнозу синоптиков, 6 и 7 июня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В результате ливней оказались подтоплены населенные пункты в нескольких районах и Армавире. Согласно последним данным, за исключением Армавира воду удалось откачать во всех населенных пунктах.