РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителям Анапы запретили купаться из-за сильного ветра

Жителям Анапы запретили купаться из-за сильного ветра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анапе местным жителям запретили купаться на пляжах. В ближайшее время там ожидается сильный ветер более 20 метров в секунду.

Власти Анапы ввели запрет на купание на всех пляжах города из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в понедельник на странице городской мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно прогнозу синоптиков, 6 и 7 июня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В результате ливней оказались подтоплены населенные пункты в нескольких районах и Армавире. Согласно последним данным, за исключением Армавира воду удалось откачать во всех населенных пунктах.

В Армавире введен режим ЧС

В Армавире введен режим ЧС

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
590 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version