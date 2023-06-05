В Армавире введен режим ЧС

Опубликовано: 8:25, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Режим чрезвычайной ситуации из-за ливней был введен в Армавире. Решение об этом принял оперштаб.

После продолжительных ливней в Армавире был объявлен режим ЧС. В этой связи на Шоссейной улице перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия "Армавиргортранс".

Специалисты проводят технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, рухнувшего после дождей. Кроме того, изменена работа общественного транспорта маршрутов №8 и №9.

Также перекрыто движение автотранспорта по улице Советской Армии от ул. Краснодарской до ул. Пожарского. Ограничения не распространяются на общественный транспорт, он работает в штатном режиме.

В настоящее время аварийные бригады продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений.