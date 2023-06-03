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На Кубани подтопило район

На Кубани подтопило район
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни, обрушившиеся на Лабинский район Кубани, привели к подтоплению придомовых территорий ряда участков. Эвакуировано 12 человек. Ведутся восстановительные работы.

В Лабинском районе (Краснодарский край) после длительных ливней, спровоцировавших повышение уровня грунтовых вод, было зафиксировано 198 обращений местных жителей в связи с подтоплением придомовых территорий.

"От жителей Лабинского района Краснодарского края поступили заявки о подтоплении 198 придомовой территории. Со слов жителей, вода зашла в 114 домовладений"

– оперштаб Кубани

Уточняется, что из трех домов в Лабинске было эвакуировано 12 человек. В настоящее время они находятся в гостинице.

В оперштабе отметили, что на место уже прибыли специалист по устранению последствий непогод. Кроме того, была создана комиссия для обследования пострадавших территорий.

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