Женский марш против закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Представительницы прекрасного пола провели в грузинской столице марш "За Европу". В ходе него демонстрантки потребовали от властей не принимать законопроект об иноагентах.

Накануне в Тбилиси состоялся Женский марш "За Европу", участие в котором приняли представители женского движения и ряда организаций.

На акцию вышли примерно 2 тыс женщин. Они начали шествие на Площади Первой Республики, а затем направились к зданию парламента Грузии, где впоследствии находились в течение двух часов.

Участницы акции принесли с собой множество флагов и плакатов, а также скандировали различные лозунги. В частности, они требовали не принимать закон об иноагентах и освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Закон об иноагентах в Грузии

На прошлой неделе данный законопроект был принят в первом чтении парламентом республики. Согласно документу, иноагентами будут считаться организации, преследующие "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и каждый год предоставлять декларации о доходах.

Первая попытка принять законопроект была предпринята грузинским руководством год назад, однако в итоге оно решило отказаться от этой идеи из-за серии протестных акций.