Женщина курила в самолете и попала в полицию в Минводах

Опубликовано: 21:53, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инцидент с курением на борту произошел сегодня в воздухе между Москвой и Минеральными Водами. Виновнице грозит штраф за курение по административной статье.

Полиции пришлось задержать прилетевшую из столицы москвичку в Минводах, о происшествии рассказали в полиции.

В дежурную часть отделения полиции воздушной гавани поступил сигнал о том, что правоохранителям нужно подойти к самолету, прилетевшему из Москвы.

"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что одна из пассажирок находясь на борту самолета в туалетной комнате курила электронную сигарету. Ею оказалась 41-летняя жительница города Москвы. Полицейские доставили женщину в дежурную часть линейного отдела"

– полиция

Там на курильщицу оформили протокол по административной статье – ч.1 ст.6.24 КОАП – о нарушении запрета на курение. Теперь женщине придется заплатить штраф. Его размер составляет от 500 до 1,5 тыс рублей.