Женщина курила в самолете и попала в полицию в Минводах

Полиции пришлось задержать прилетевшую из столицы москвичку в Минводах, о происшествии рассказали в полиции.
В дежурную часть отделения полиции воздушной гавани поступил сигнал о том, что правоохранителям нужно подойти к самолету, прилетевшему из Москвы.
"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что одна из пассажирок находясь на борту самолета в туалетной комнате курила электронную сигарету. Ею оказалась 41-летняя жительница города Москвы. Полицейские доставили женщину в дежурную часть линейного отдела"
– полиция
Там на курильщицу оформили протокол по административной статье – ч.1 ст.6.24 КОАП – о нарушении запрета на курение. Теперь женщине придется заплатить штраф. Его размер составляет от 500 до 1,5 тыс рублей.