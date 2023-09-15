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Жителя Дагестана задержали в аэропорту Махачкалы за курение

Жителя Дагестана задержали в аэропорту Махачкалы за курение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полиция задержала жителя Дагестана в аэропорту Махачкалы. Его привлекли к ответственности за курение в самолете. Составлены административные протоколы за совершение нарушений.

В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана за курение в самолете, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северному Кавказу.

Задержанным оказался 50-летний местный житель. Находясь на борту самолета Москва-Махачкала, он курил сигарету в туалете.

Полиция доставила нарушителя в дежурную часть. Против него возбудили административное дело за совершение правонарушений.

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