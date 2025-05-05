Вестник Кавказа

Землетрясение произошло во вторник вечером в Турции

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи сообщают о землетрясении, произошедшем сегодня вечером в Мраморном море. Его магнитуда составила 4.

Вечером 20 мая Турцию потрясло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы примерно в 23:36 мск. Их эпицентр располагался в Мраморном море, а очаг – на глубине 8 тыс метров.

Напомним, 23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. После него было зафиксировано около трех сотен афтершоков. В результате стихии получили повреждения свыше 4 тыс зданий, пострадало 236 человек.

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