Вестник Кавказа

В центральной части Турции произошло землетрясение

В центральной части Турции произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Турции. Подземные толчки ощущались в Анкаре.

В Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. Сейсмическая активность наблюдалась в регионе Конья, передает Управление по чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции. 

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в районе Кулу провинции Конья (центральная часть Турции). Очаг залегал на глубине около 19 км. 

Информации об ущербе и пострадавших не поступало. Толчки ощущались также в Анкаре. 

Напомним, что 23 апреля в Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое привело к повреждению тысяч знаний в турецком мегаполисе. Более 200 человек пострадали, магнитуда подземных толчков составила 6,2.

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