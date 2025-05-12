В центральной части Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Турции. Подземные толчки ощущались в Анкаре.
В Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. Сейсмическая активность наблюдалась в регионе Конья, передает Управление по чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции.
Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в районе Кулу провинции Конья (центральная часть Турции). Очаг залегал на глубине около 19 км.
Информации об ущербе и пострадавших не поступало. Толчки ощущались также в Анкаре.
Напомним, что 23 апреля в Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое привело к повреждению тысяч знаний в турецком мегаполисе. Более 200 человек пострадали, магнитуда подземных толчков составила 6,2.