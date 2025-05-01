Землетрясение потрясло пригород Тегерана

Сейсмологи зарегистрировали сегодня утром землетрясение в пригороде иранской столицы. Оно произошло несколько часов назад.

Утром 14 мая под Тегераном произошло землетрясение. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на Сейсмологический центр страны.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3. Они были зафиксированы в городе Сафадашт в 07:18 по местному времени (06:48 мск), пишет агентство Mehr.

Очаг землетрясения располагался на глубине 6 тыс метров.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.