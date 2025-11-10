Землетрясение произошло в ночь на субботу в Балыкесире

Сейсмологи в Турции зарегистрировали минувшей ночью подземные толчки в провинции Балыкесир. Несколько дней назад ее потрясло сразу три землетрясение в течение 24 часов.

В ночь с 14 на 15 ноября в турецкой провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе страны, произошло землетрясение. Об этом сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС республики (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Они были зафиксированы в районе Сандыргы города Балыкесир в 04:04.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 тыс метров.

Напомним, в понедельник Балыкесир потрясло в течение 24 часов сразу три землетрясения.